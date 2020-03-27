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«كورونا والحظر وقرارات البابا».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ربما تحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة.
من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن، لحين الاتفاق على القرار النهائي المنتظر إعلانه بعد قليل. وولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961،
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جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
رولا محمود

نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
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جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
رولا محمود

نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
تامر حسنى

تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».
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