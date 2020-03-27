خوفًا من كورونا.. غلق جميع الشواطئ في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٢ م

شواطئ الإسكندرية_أرشيفية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من غدًا، وذلك عقب استغلال عددًا من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، حيث خرج المواطنين إلى الشواطئ اليوم الجمعة بصورة ملحوظة، وحرص عددًا كبيرًا منهم على التنزه ونزول البحر مما يشكل خطرا في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة المواطنين.من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة، أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطئ للإستفسار عن أسباب تواجدهم، إذ أعربوا