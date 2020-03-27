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تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات

تحرير:? أميرة إبراهيم ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
تعقيم المطارات
تعقيم المطارات
بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني. وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.
كما تم التنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. واستمرارًا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

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مصر للطيران: تشغيل 33 رحلة دولية وداخلية

على خلفية قرار وقف الرحلات الدولية للمطارات المصرية اعتبارا من الخميس المقبل، أعلنت مصر للطيران عن استمرار رحلاتها الدولية لنقل الركاب العالقين خارج مصر وإعادة الموجودين داخلها، إذ أوضح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بدأت منذ الدقيقة الأولى لصباح اليوم الثلاثاء في تسير رحلاتها الدولية والداخلية من مطار القاهرة و المطارات المصرية بشكل منتظم.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

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بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

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