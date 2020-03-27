تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات

تحرير:? أميرة إبراهيم ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م

تعقيم المطارات

بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني. وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.

كما تم التنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. واستمرارًا