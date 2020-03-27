تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات
تحرير:? أميرة إبراهيم
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ م
تعقيم المطارات
بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني.
وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.
كما تم التنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
واستمرارًا
كما تم التنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران، وتأتي هذه الحملة تزامنا مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر أبريل المقبل، وفقا للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
واستمرارًا لإجراءات التطهير المشددة التي تتخدها وزارة الطيران لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة داخل المطارات المصرية، تقوم فرق الطب الوقائي التابعة للوزارة بتعقيم صالة الوصول وسيور الحقائب والمقاعد بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، قبل وبعد وصول الرحلات الجوية الإستثنائية والتي يتم تسييرها بالتنسيق بين كلًا من: وزارة الطيران ووزارتى الخارجية والهجرة، بتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج .
من جهة أخرى تواصل الوزارة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة التي تتم داخل مواقع العمل المختلفة وجميع المنشآت، إذ تضمنت أعمال التعقيم جميع المكاتب الإدارية للموقع الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، كما تم إجراء تعقيم كامل لمبنى الركاب رقم 2 شمل صالات السفر والوصول وإستراحات الدرجة الأولى وصالات الترانزيت والشركات العاملة بالمبنى، بالإضافة إلى منطقة سيور الحقائب وعربات نقل الامتعة و كاونترات الجوازات، كما تم تطهير الأرضيات والحوائط والمصاعد والمكاتب الإدارية للعاملين، وكذا دورات المياه وبوابات الدخول والخروج وساحات الإنتظار بالمطار.