خالف حظر التجوال.. تشميع نادي الشهداء في الإسماعيلية
تحرير:محمد مصباح
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية
أغلقت حملة لمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة، مساء اليوم الجمعة، نادي الشهداء الرياضي بنطاق حي ثان، وذلك لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع ووقف جميع الأنشطة الرياضية .
وأبلغ الأهالي مساء اليوم عن تواجد مجموعات شبابية داخل النادي لممارسة الرياضة ولعب كرة القدم، على الملعب الكبير الخاص بالنادي.
وتوجهت حملة برئاسة العميد احمد شعيب رئيس حي ثان قامت بتشميع النادي بالشمع الاحمر واخراج جميع المواطنين من داخل النادي.
كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية، قد أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس وتسجيل حالات جديدة.وشهدت محافظة الإسماعيلية مساء أمس الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع
كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية، قد أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس وتسجيل حالات جديدة.
وشهدت محافظة الإسماعيلية مساء أمس الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع سواء بعض الأشخاص المسموح لهم بالمرور من العاملين في القطاع الصحي طبقا لعملهم.
وقام اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بمتابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة، إذ تواجد كلا من: اللواء طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بميدان الممر بوسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرار.
وأعلنت هيئة قناة السويس، أنه تقرر تعديل مواعيد العمل لجميع وسائل العبور بطول المجرى الملاحي لقناة السويس.(التفاصيل كاملة)