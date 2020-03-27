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خالف حظر التجوال.. تشميع نادي الشهداء في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية
اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية
أغلقت حملة لمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة، مساء اليوم الجمعة، نادي الشهداء الرياضي بنطاق حي ثان، وذلك لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع ووقف جميع الأنشطة الرياضية . وأبلغ الأهالي مساء اليوم عن تواجد مجموعات شبابية داخل النادي لممارسة الرياضة ولعب كرة القدم، على الملعب الكبير الخاص بالنادي. وتوجهت حملة برئاسة العميد احمد شعيب رئيس حي ثان قامت بتشميع النادي بالشمع الاحمر واخراج جميع المواطنين من داخل النادي.
كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية، قد أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس وتسجيل حالات جديدة.وشهدت محافظة الإسماعيلية مساء أمس الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
تعقيم منشآت المطارات 3

تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات

بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني. وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.
شاطئ الاسكندرية

خوفًا من كورونا.. غلق جميع الشواطئ في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من غدًا، وذلك عقب استغلال عددًا من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، حيث خرج المواطنين إلى الشواطئ اليوم الجمعة بصورة ملحوظة، وحرص عددًا كبيرًا منهم على التنزه ونزول البحر مما يشكل خطرا في مواجهة فيروس كورونا.
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استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

الإسماعيلية تضرب المثل في الانضباط لليوم الثاني للحظر

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع سواء بعض الأشخاص المسموح لهم بالمرور من العاملين في القطاع الصحي طبقا لعملهم. وقام اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية بمتابعة الحالة الأمنية على مستوى المحافظة، إذ تواجد كلا من: اللواء طاهر سليم مأمور قسم شرطة ثان، والمقدم مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، بميدان الممر بوسط المدينة لمتابعة تنفيذ القرار.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: إعفاء العاملين المقيمين بمحافظات أخرى من الحضور

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تقرر إعفاء جميع العاملين المقيمين في محافظة آخرى أو مركز آخر بعيدًا عن مقر عملهم من الحضور للعمل، تخفيفًا لأعداد العاملين في كل موقع. يأتي ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24 من شهر مارس الجاري 2020، ومع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

انضباط بالإسماعيلية في الساعات الأولى للحظر

شهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الانضباط بين المواطنين في أول ساعة للحظر بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، إذ قام اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية بمتابعة حالة الشارع في أول أوقات الحظر، وكلف اللواء محمود هندي مدير المباحث، ضباط الوحدات بالتواجد لمتابعة تنفيذ القرار. وشهد مركز الإسماعيلية مرور المقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، ومعاونية لمتابعة إغلاق المحلات ومتابعة إجراءت حظر المواطنين.
البورصة

صعود جماعي للبورصة في ختام جلسات أول أيام الحظر

أختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدعوما بعمليات شراء المصريين والعرب ، وبالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية بفرض حظر التجوال بداية من اليوم وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا، وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 9865.6 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.7% عند مستوى 930.1 نقطة.
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