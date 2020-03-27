خالف حظر التجوال.. تشميع نادي الشهداء في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية

أغلقت حملة لمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة، مساء اليوم الجمعة، نادي الشهداء الرياضي بنطاق حي ثان، وذلك لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع ووقف جميع الأنشطة الرياضية . وأبلغ الأهالي مساء اليوم عن تواجد مجموعات شبابية داخل النادي لممارسة الرياضة ولعب كرة القدم، على الملعب الكبير الخاص بالنادي. وتوجهت حملة برئاسة العميد احمد شعيب رئيس حي ثان قامت بتشميع النادي بالشمع الاحمر واخراج جميع المواطنين من داخل النادي.

كان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعلية، قد أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس وتسجيل حالات جديدة.وشهدت محافظة الإسماعيلية مساء أمس الخميس، حالة من الانضباط في ثاني أيام الحظر بمختلف أنحاء المحافظة، وسط تواجد أمني مكثف لقوات الشرطة، ولم يتواجد في الشوارع