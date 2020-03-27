نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م

أشرف زكى

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.

وقدم «سيدهم» العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: الشقة من حق الزوجة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، و30 يوم في السجن، وأشجع رجل في العالم، وفرقة المرح، والمجانين التلاتة. وعلى خشبة المسرح قدم أشهر مسرحياته «المتزوجون» مع سمير غانم وشيرين، كما قدم مسرحية «موسيقى