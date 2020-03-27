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نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

تحرير:محمد أبو زيد ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م
أشرف زكى
أشرف زكى
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
وقدم «سيدهم» العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: الشقة من حق الزوجة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، و30 يوم في السجن، وأشجع رجل في العالم، وفرقة المرح، والمجانين التلاتة. وعلى خشبة المسرح قدم أشهر مسرحياته «المتزوجون» مع سمير غانم وشيرين، كما قدم مسرحية «موسيقى
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جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
رولا محمود

نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
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