نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم
تحرير:محمد أبو زيد
٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ م
أشرف زكى
قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا.
وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط.
وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.
ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
وقدم «سيدهم» العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: الشقة من حق الزوجة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، و30 يوم في السجن، وأشجع رجل في العالم، وفرقة المرح، والمجانين التلاتة.
وعلى خشبة المسرح قدم أشهر مسرحياته «المتزوجون» مع سمير غانم وشيرين، كما قدم مسرحية «موسيقى
وقدم «سيدهم» العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، أبرزها: الشقة من حق الزوجة، والبعض يذهب للمأذون مرتين، و30 يوم في السجن، وأشجع رجل في العالم، وفرقة المرح، والمجانين التلاتة.
وعلى خشبة المسرح قدم أشهر مسرحياته «المتزوجون» مع سمير غانم وشيرين، كما قدم مسرحية «موسيقى في الحي الشرقي، وأهلاً يا دكتور».
ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
ونعى محمد هنيدي الفنان الراحل، إذ كتب على صفحته عبر «تويتر»: «البقاء لله في وفاة الأستاذ جورج سيدهم ، ربنا يرحمه يارب».
وكتب الفنان يحيى الفخراني على صفحته عبر «فيسبوك»: «الفنان جورج سيدهم في ذمة الله ربنا يرحمه».(التفاصيل كاملة من هنا)