«خلال 24 ساعة».. 299 وفاة بكورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الجمعة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995. وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى 32964 مقابل 29155 حالة سجلت أمس الخميس، وفقا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أول أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة.وأضاف