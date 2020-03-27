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«خلال 24 ساعة».. 299 وفاة بكورونا في فرنسا

تحرير:وكالات ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الجمعة، تسجيل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1995. وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس داخل البلاد إلى 32964 مقابل 29155 حالة سجلت أمس الخميس، وفقا لروسيا اليوم. وتعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل.
وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أول أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة.وأضاف
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: «أعراض فيروس كورونا لدي خفيفة وسأعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتي».
كورونا

إسبانيا: حصيلة وفيات غير مسبوقة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الطبية في إسبانيا، اليوم الجمعة، عن 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء، وتجاوز عدد الوفيات المسجل بسبب فيروس كورونا في يوم واحد في إسبانيا ما سجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء أمس الخميس. وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجل وفيات خلف إيطاليا.
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (7)

«بسبب كورونا».. عزل محافظة كاملة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله: إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
فيروس- كورونا (16)

«أكبر ارتفاع يومي في فرنسا».. 186 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين بالعدوى في البلاد منذ بدء التفشي، إذ قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، إن العدد العام للوفيات بفيروس كورونا ارتفع بواقع 186 حالة، ووصل إلى نقطة 860 شخصًا بعد أن كان على مستوى 674 أمس الأحد، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد، لافتًا أن الحصيلة العامة للمصابين ارتفعت بواقع 3838 حالة وبلغت 19856 إصابة، وفقا لروسيا اليوم.
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