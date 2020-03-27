كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

تحرير:التحرير ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م

كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.

وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، الذي يعرض عبر شاشة «أون إي»، أن هذا العدد قل ليصل إلى مليوني راكب في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع الاختلاط.وأوضح: «قلنا للمواطنين مترجعوش كلكم من الساعة 5 للساعة 7، طالبنا