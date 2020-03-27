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كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

تحرير:التحرير ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
وأضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، الذي يعرض عبر شاشة «أون إي»، أن هذا العدد قل ليصل إلى مليوني راكب في أعقاب أزمة انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليها من إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع الاختلاط.وأوضح: «قلنا للمواطنين مترجعوش كلكم من الساعة 5 للساعة 7، طالبنا
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

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أغلقت حملة لمركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة، مساء اليوم الجمعة، نادي الشهداء الرياضي بنطاق حي ثان، وذلك لمخالفته قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بمنع ووقف جميع الأنشطة الرياضية . وأبلغ الأهالي مساء اليوم عن تواجد مجموعات شبابية داخل النادي لممارسة الرياضة ولعب كرة القدم، على الملعب الكبير الخاص بالنادي. وتوجهت حملة برئاسة العميد احمد شعيب رئيس حي ثان قامت بتشميع النادي بالشمع الاحمر واخراج جميع المواطنين من داخل النادي.
تعقيم منشآت المطارات 3

تزامنا مع تعليق الطيران.. تنفيذ صيانة شاملة للمطارات

بينما تم تعليق حركة النقل الحوي عبر المطارات المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد، استغلت وزارة الطيران الفرصه للقيام بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني. وبالفعل أصدر وزير الطيران الطيار محمد منار، توجيهًا أن يتم تنفيذ حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية، وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي.
شاطئ الاسكندرية

خوفًا من كورونا.. غلق جميع الشواطئ في الإسكندرية

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور اعتبار من غدًا، وذلك عقب استغلال عددًا من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية، حيث خرج المواطنين إلى الشواطئ اليوم الجمعة بصورة ملحوظة، وحرص عددًا كبيرًا منهم على التنزه ونزول البحر مما يشكل خطرا في مواجهة فيروس كورونا.
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وزير النقل كامل الوزير في محطة دمنهور (1)

نائبة تستغيث بوزير النقل لتجاهل تعقيم قطارات النوم

وجهت النائبة مايسة عطوة وكيلة لجنة القوى العاملة، اليوم السبت، نداءً عاجلا لوزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، مما سيؤدي إلى انتقال العدوى بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بين الركاب خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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