وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

تحرير:محمد فتحي ٢٧ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ م

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي خلال مداخلة له في برنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «on e»، أنه لا يمكن التحكم في المدارس الدولية، لأنها ليست تحت سيطرة الوزارة، لافتًا إلى أنه من الممكن إلغاء امتحاناتهم نظرًا لحالة الدول التابعين لها، وما يمرون به من انتشار فيروس كورونا المستجد، متابعًا: «ولي الأمر يتحمل نتيجة اختياره