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غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ ص
سلع غذائية
سلع غذائية
في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
واشتكى عدد من سكان محافظة الجيرة، من ارتفاع سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 24 جنيها بعد أن كان 15 جنيها، وقفز سعر الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الليمون إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات،  وتثبت المحاضر الضخمة التي تحررها المحافظات يوميا، أن هناك استغلال وغش تجاري، ففي محافظة
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اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بسبب كورونا..25 ألف معدة لتطهير القرى في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لتطهير 254 قرية ونجع من خلال الاستعانة بمعدات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها «25 ألف معدة»، وذلك بعد الانتهاء من تطهيرها وتعقيمها بالكامل والتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية، لافتا أن المحافظة ستوفر كافة مواد التعقيم اللازمة لهم للبدء في المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بممثلي القرى والنجوع على مستوى المحافظة، للاتفاق على عملية البدء في تطهير وتعقيم شوارع وأماكن تجمعات أهالي القرى بالمواد المعقمة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
السيسي (5)

السيسي يبحث مع ولي عهد أبو ظبي جهود مكافحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. وأضاف السيسي: «أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين، حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين».
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
عمال التراحيل (.1) (3)

منحة العمالة غير المنتظمة.. كل ما تريد معرفته بداية من الاشتراك للصرف

لا شك أن قرار حظر التجول، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من قلق وخوف على الجميع، سيكون له تداعيات على فئات عديدة في المجتمع، لكن أكثر فئة ستتضرر من هذا القرار، هم العمالة غير المنتظمة، ممن يبحثون عن قوت يومهم، فمع قرار الحظر واجراءات الدولة ضد كورونا، لن يجدوا ما يعينهم على هذه الظروف العصيبة، وهذا ما دفع العديد من الأسر الغنية والمتوسطة لإطلاق مبادرات لمساعدتهم على عبور هذه المرحلة بسلام، كما أطلقت الحكومة مبادرة أيضا لمساعدتهم على الحياة خلال فترة الحظر.
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الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
فيروس- كورونا (8)

إصابة وزير التعليم الباكستاني بوباء «كورونا»

أعلن وزير التعليم في حكومة إقليم السند، جنوبي باكستان، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، رغم أنه لم يزر أي مستشفى يعالج فيه مصابون. وحث سعيد غني السكان على اتباع سياسة التباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بالمرض، قائلا إنه لم تظهر عليه أعراض حتى الآن، وإنه عزل نفسه في منزله. وجاءت تصريحات غني بعد أن فرضت السلطات الباكستانية إغلاقا من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وامتد الإغلاق إلى الشطر الباكستاني من كشمير، بعد تأكد إصابة شخص هناك بالمرض.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
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