غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.
واشتكى عدد من سكان محافظة الجيرة، من ارتفاع سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 24 جنيها بعد أن كان 15 جنيها، وقفز سعر الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الليمون إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات،
وتثبت المحاضر الضخمة التي تحررها المحافظات يوميا، أن هناك استغلال وغش
تجاري، ففي محافظة
واشتكى عدد من سكان محافظة الجيرة، من ارتفاع سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 24 جنيها بعد أن كان 15 جنيها، وقفز سعر الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الليمون إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات،
وتثبت المحاضر الضخمة التي تحررها المحافظات يوميا، أن هناك استغلال وغش
تجاري، ففي محافظة المنوفية أعلنت مديرية التموين،
أنه قد تم تحرير نحو 400 مخالفة تموينية، خلال اليومين الماضيين، خلال حملات مكبرة ضد جشع التجار واستغلالهم.
ولم يتوقف جشع بعض التجار عند زيادة الأسعار، بل تطرق للغش في المواد
المعقمة مثل الكحول الذي أصبح من الضروريات اليومية للمواطنين للوقاية من فيروس
كورونا.
وخلال الأيام الماضية، تم ضبط كميات كبيرة من الكحول المغشوش، وفي محافظة
الغربية تمكنت مباحث التموين من ضبط كميات من الكحول الأثيلي غير صالح للاستهلاك الآدمى،
داخل أحد صيدليات مدينة طنطا.
وأعلن جهاز حماية المستهلك، تلقيه شكاوى المواطنين المتعلقة بالغش أو التلاعب في أسعار السلع سواء المنتجات الغذائية أو المنظفات والمطهرات من خلال الوسائل التالية:
- الخط الساخن (19588).
- رقم الواتسااب "خدمه المواطن رقيب" (01281661880).
- إلكترونيا عبر موقع الجهاز بالضغط (هنا).
- التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.
- الفاكس على رقم (0233030170).