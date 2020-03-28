غش وغلاء في زمن كورونا.. 5 طرق لمحاربة جشع التجار

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:١٨ ص

سلع غذائية

في الوقت الذي يحاصر فيه خطر تفشي فيروس كورونا الجميع، وتهدد تداعياته الفقير والغني، لم يكف بعض التجار عن هواياتهم المفضلة في استغلال الظروف لرفع الأسعار والغش في المنتجات، وبمجرد أن أعلنت الحكومة فرض حظر التجول بدأ عدد من المواطنين يشكون من ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإقبال الشديد على جميع السلع بسبب فترة الحظر التجوال، إلا أن كثير من المواطني اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، وخصوصا الخضروات، مطالبين الحكومة بمراقبة الأسعار وحماية المواطنين من جشع التجار.

واشتكى عدد من سكان محافظة الجيرة، من ارتفاع سعر كيلو الفلفل الأخضر إلى 24 جنيها بعد أن كان 15 جنيها، وقفز سعر الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الليمون إلى 25 جنيها للكيلو بدلا من 10 جنيهات، وتثبت المحاضر الضخمة التي تحررها المحافظات يوميا، أن هناك استغلال وغش تجاري، ففي محافظة