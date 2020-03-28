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حفل أونلاين لتامر عاشور يتخطى حاجز المليون مشاهدة

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص
تامر عاشور - صورة أرشيفية
تامر عاشور - صورة أرشيفية
في محاولة منه للتواصل مع جمهوره في أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، أحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا أونلاين عبر موقع "يوتيوب"، في الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، من خلال موقع يوتيوب، وخلال الساعات القليلة الماضية تعدى الحفل حاجز المليون مشاهدة. وقال عاشور في بداية الحفل إن هذه هي المرة الأولى التي سيقدم فيها حفلا أون لاين، لافتا إلى أنه حاول أن يقدم ما يهون على المواطنين أوقات الحظر، مقدما الشكر للأطباء والممرضين، ورجال الأمن، لما يبذلونه من جهد في محاولة لتخطي هذه الأزمة.
وبدأ عاشور الحفل بأغنية "هتعدي"، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات، بيت كبير، قولوله سماح، محظوظ، كلموها عني، هاجي على نفسي، أيام، ده حكايه، من غير ما أحكيلك، وغيرها من أغانيه الشهيرة. وكان تامر عاشور قد بث فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، منذ
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تامر حسني عن كورونا: «أسبوعين تحديد المصير»

يحرص الفنان تامر حسني، على تقديم النصائح إلى الجمهور لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا بضرورة العزل والاهتمام بغسيل الأيدي لتفادي الإصابة بكورونا. وطالب «حسني» جمهوره بالتحمل أسبوعين للخروج من الأزمة، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اسبوعين تحديد المصير.. أرجوكم نهتم بالبوست ده ضروري.. أهم أسبوعين عايزين نعديهم على خير إن شاء الله، وربنا هيفرجها علينا المهم نظافة الإيد بالصابون 20 ثانية.. إشرب ميه كتير ومشروبات ساخنه.. اتغرغر كل شويه بمياه دافئة وفيها لمون وملح.. والأهم إعزل نفسك عن كل أقاربك وأعز أصدقائك».
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حفل «أونلاين» يضم عمر خيرت ومدحت صالح وعلي الحجار

يعيش العالم الآن حالة من الطوارئ، الأمر الذي جعل البلاد تفرض حظر التجول، وتغلق المدراس، وتمنع التجمعات، وتغلق النوادي والمتنزهات، وتطبق العمل من البيت، في نفس الوقت، ألغيت الحفلات والمناسبات الثقافية، وضم هذا القرار أيضًا إلغاء المؤتمرات والمهرجانات، ولمساعدة الأشخاص على البقاء بالبيت، قررت وزارة الثقافة المصرية، إقامة حفل فني بعنوان "سهرة مع الموسيقار الكبير عمر خيرت"، لكن من المؤسف أن أنغامه لن تلمع في سماء الأوبرا، لكن سيتم إذاعته "أونلاين"، ومن الواضح أن هناك مجموعة من النجوم سيشاركون في الحفل.
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«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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أحمد الفيشاوي في تحدي الملل: «بتخانق مع كورونا في البيت»

تعيش البلاد الآن حالة من الطوارئ، نتيجة انتشار وباء كورونا، مما دفع الدول إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، بما في ذلك منع التجمعات والزحام، وإغلاق النوادي والمتنزهات، مع تفعيل شعار "خليك في البيت"، الأمر الذي جعل الفنانين يحاولون البحث عن أنشطة، للقضاء على الملل، فأطلقوا تحديا عبر موقع "إنستجرام" يعرف بـ"تحدي الملل"، وشارك فيه مجموعة من الفنانين. في محاولة منه لكسر روتين الملل نشر الفنان أحمد الفيشاوي فيديو على صفحته عبر إنستجرام وهو يلعب "بوكسينج" في منزله، وعلق قائلا: "وأنا بتخانق مع كورونا في البيت".
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أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
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رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.
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