حفل أونلاين لتامر عاشور يتخطى حاجز المليون مشاهدة

تحرير:هالة صقر ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص

تامر عاشور - صورة أرشيفية

في محاولة منه للتواصل مع جمهوره في أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، أحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا أونلاين عبر موقع "يوتيوب"، في الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، من خلال موقع يوتيوب، وخلال الساعات القليلة الماضية تعدى الحفل حاجز المليون مشاهدة. وقال عاشور في بداية الحفل إن هذه هي المرة الأولى التي سيقدم فيها حفلا أون لاين، لافتا إلى أنه حاول أن يقدم ما يهون على المواطنين أوقات الحظر، مقدما الشكر للأطباء والممرضين، ورجال الأمن، لما يبذلونه من جهد في محاولة لتخطي هذه الأزمة.

وبدأ عاشور الحفل بأغنية "هتعدي"، وقدم عدد آخر من الأغاني على مدار ما يقرب من ساعتين منها: أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات، بيت كبير، قولوله سماح، محظوظ، كلموها عني، هاجي على نفسي، أيام، ده حكايه، من غير ما أحكيلك، وغيرها من أغانيه الشهيرة. وكان تامر عاشور قد بث فيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، منذ