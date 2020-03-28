روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".

وتابعت سكافوريتسوفا: "إن اللقاح الذي سيكون جاهزا لن يكون متوافرا قبل 11 شهرا"، مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل. يذكر أن الكرملين أعلن،