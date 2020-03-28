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روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٥ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
وتابعت سكافوريتسوفا: "إن اللقاح الذي سيكون جاهزا لن يكون متوافرا قبل 11 شهرا"، مشيرة إلى أن العلماء يعتزمون الانتهاء من كل الاختبارات بحلول يوليو ثم الانتقال إلى التجارب قبل السريرية ونخطط الوصول إلى المرحلة الاولى والثانية بحلول نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل. يذكر أن الكرملين أعلن،
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محطة قطار نويكولن

موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

إصابة أول قطة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

أعلن مسئولون، أن قطة في بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب. وأوضح مسئولو الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الحيوانات الأليفة المريضة في لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض لـ"COVID-19" - بما في ذلك صعوبة في التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة. وفي حين أن هي أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقا إيجابيا، مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.
كورونا

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
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موسكو تغلق كل المتاجر لمحاربة وباء كورونا

أعلنت بلدية موسكو اليوم الخميس، إغلاق كل المتاجر اعتبارًا من 28 مارس باستثناء محلات الأغذية، وقررت روسيا، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد. وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو، تشكيل فريق عمل معنى بالكشف عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت حول الوضع المتعلق بفيروس كورونا، ونقلت "سبوتنيك" عن بيترينكو: "بموجب قرار رئيس لجنة التحقيقات الكسندر باستريكين، شكلت اللجنة فريق عمل لمنع انتشار الأخبار الكاذبة حول الإصابات فى روسيا".
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غدًا.. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

قررت الحكومة الروسية، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد، اعتبارا من غدًا الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس. كان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أعلن عن انطلاق عملية اختبار لجهوزية مختلف وحدات الجيش الروسى في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد. وقال شويجو - فى تصريح أمس الأربعاء : "العملية ستستمر حتى الثامن والعشرين من مارس الجاري"، مضيفًا: "هذا الاختبار يشمل هيئات القيادة والتشكيلات في المناطق والوحدات العسكرية الغربية والوسطى.
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سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
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