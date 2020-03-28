إصابة 500 شرطي في نيويورك بفيروس «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

عناصر من الشرطة الأمريكية

أصيب أكثر من 500 شرطي في ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعد تسجيل 200 إصابة بين أفراد الشرطة في يوم واحد. وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن 4 آلاف و111 من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وتم تسجيل 170 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك، وأبلغ نحو 2000 من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو 17% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق. وأعلن مفوض الشرطة بالولاية ديرموت شيا، في وقت سابق، عن 322 حالة، لكنه توقع أن يزداد العدد مع مزيد من الاختبارات.

وكرر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو، ثقة المفوض في أن شرطة نيويورك قادرة على استيعاب الركود، قائلا: "إن المدينة لم تطلب أي مساعدة خارجية". وبحسب شبكة "سي إن إن" فقد تم إحصاء 100 ألف و717 إصابة بينها 1544 حالة، وسجل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك، التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدى