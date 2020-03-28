طقس اليوم لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٥ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.

وتشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا معتدلا نهارا مائلا للبرودة ليلا ورياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس، وفي شمال الصعيد يكون الطقس لطيف نهارا وباردا ليلا شبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح