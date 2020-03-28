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الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص
توزيع الخبز في الأردن
توزيع الخبز في الأردن
سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية على موقع "تويتر". وأعلن وزير الصحة سعد جابر، أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة. وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأمريكية، حالة قادمة من باكستان، حالة مخالطة لأحد المرضى، 8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.
كما توزعت باقي الحالات على: شخص لبناني، 3 حالات مخالطين لأب قادم من السعودية وهم عائلته، 5 حالات من محافظة إربد، حالتين يتم الاستقصاء عنهما. وأعلن وزير الصحة أنه تم خروج 16 مريضا من مستشفى الأمير حمزة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا. وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، المزيد من الإجراءات
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فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
الجيش-اليمني

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح غربي البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب غربى البلاد، وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مجاميع من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، موضحا أن المعارك استمرت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.
فيروس- كورونا (1)

سوريا تمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته. وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ غدا الأحد وحتى إشعار آخر.
السودان - كورونا

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.
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60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
الاردن - كورونا

الأردن يخفف حظر التجول بعد توقيف 1600 مخالف

بدأ الأردن اليوم الأربعاء، تخفيف حظر التجول في البلاد، بعد توقيف ما يقارب 1600 مخالف، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، مساء الثلاثاء أن المملكة ستخفّف اعتبارا من الأربعاء حظر التجوّل المفروض منذ أيام لمواجهة فيروس كورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي: "نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضا لخدمة التوصيل من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس".
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
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