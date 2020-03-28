الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٥ ص

توزيع الخبز في الأردن

سجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية على موقع "تويتر". وأعلن وزير الصحة سعد جابر، أن المملكة سجلت 23 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 235 حالة. وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة توزعت على: حالتين في الحجر الصحي قدما من الولايات المتحدة الأمريكية، حالة قادمة من باكستان، حالة مخالطة لأحد المرضى، 8 حالات مخالطين لسكان إحدى العمارات السكنية في عمان، وسيتم اتخاذ الإجراءات لفحص باقي الموجودين.

كما توزعت باقي الحالات على: شخص لبناني، 3 حالات مخالطين لأب قادم من السعودية وهم عائلته، 5 حالات من محافظة إربد، حالتين يتم الاستقصاء عنهما. وأعلن وزير الصحة أنه تم خروج 16 مريضا من مستشفى الأمير حمزة بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا. وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، المزيد من الإجراءات