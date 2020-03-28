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سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص
طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني
طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني
قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية. وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور: "في وقت الأزمات الكبرى، من البديهي أن نقف إلى جانب أصدقائنا، لذلك سنجلب على متن وحدة العناية المركزة التابعة للجيش الألماني الآن مرضى في حالة خطيرة من إيطاليا لعلاجهم في ألمانيا، هذه إشارة مهمة للتضامن، يتعين على أوروبا التكاتف". ومن المنتظر أن تعود
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يعترف بتفشي كورونا في صفوف الجيش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومً على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقا للقواعد، محذرا الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، إذ سيتعين عليهم تقديم المزيد من التضحيات. وقال أردوغان، في كلمته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الآن، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يوما، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقا لقاعدة الحجر الصحي.
محطة قطار نويكولن

موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

إصابة أول قطة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

أعلن مسئولون، أن قطة في بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب. وأوضح مسئولو الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الحيوانات الأليفة المريضة في لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض لـ"COVID-19" - بما في ذلك صعوبة في التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة. وفي حين أن هي أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقا إيجابيا، مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.
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أنجيلا-ميركل

للمرة الثانية.. أنجيلا ميركل تخضع لفحص «كورونا»

خضعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد، إذ جاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية. كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد. وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة 65 عاما، جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل. وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل: أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.
60307-الممرضة

انتحار ممرضة إيطالية بعد إصابتها بفيروس كورونا

كشفت نقابة الممرضات الإيطاليات، أن ممرضة انتحرت بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، خوفا من إصابة الآخرين، حيث كانت دانييلا تريزي صاحبة الـ34 سنة، تعمل في الخط الأمامي لمواجهة كورونا في لومباردي وهي المنطقة الأكثر تضررا في إيطاليا، وأكد الاتحاد الوطني للممرضات في إيطاليا وفاتها، وأعرب عن "ألمه وفزعه" في بيان الذى صدر أمس"، وقال إن الممرضة كانت تعاني من ضغوط شديدة، لأنها كانت تخشى من انتشار الفيروس أثناء محاولتها السيطرة على الأزمة، جاء ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات فى إيطاليا مرة أخرى أمس، وتسجيل 743 حالة وفاة جديدة فى يوم واحد.
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلق الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بتعليق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة فيروس كورونا. وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة 3 أيام، لتعليق أنشطتها، بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن، كما أنه يحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليا.
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