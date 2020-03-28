سلاح الجو الألماني ينقل 6 مصابين بكورونا من إيطاليا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤١ ص

طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني

قرر سلاح الجو الألماني نقل مرضى إيطاليا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وذلك بسبب الأزمة البالغة التي تشهدها المستشفيات في شمال إيطاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة الإجلاء الطبي طراز "إيه 310"، وهي طائرة للجيش الألماني مزودة بوحدة للعناية المركزة، ستنقل اليوم السبت 6 إيطاليين مصابين بفيروس كورونا في حالة خطرة من مدينة بيرجامو الإيطالية إلى مدينة كولونيا الألمانية. وبحسب البيانات، أقلعت الطائرة صباح اليوم من كولونيا.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور: "في وقت الأزمات الكبرى، من البديهي أن نقف إلى جانب أصدقائنا، لذلك سنجلب على متن وحدة العناية المركزة التابعة للجيش الألماني الآن مرضى في حالة خطيرة من إيطاليا لعلاجهم في ألمانيا، هذه إشارة مهمة للتضامن، يتعين على أوروبا التكاتف". ومن المنتظر أن تعود