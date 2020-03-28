روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص

روبوت يراقب تطبيق الحجر الصحي

لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعرب الفخفاخ، خلال تفقده مقر الصيدلية المركزية، برفقة وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي، عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحي العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة. وتفقد المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، وأطلع على المخزون المتوفر