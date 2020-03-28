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روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص
روبوت يراقب تطبيق الحجر الصحي
روبوت يراقب تطبيق الحجر الصحي
لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأعرب الفخفاخ، خلال تفقده مقر الصيدلية المركزية، برفقة وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي، عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحي العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة. وتفقد المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، وأطلع على المخزون المتوفر
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فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
الجيش-اليمني

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح غربي البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب غربى البلاد، وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مجاميع من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، موضحا أن المعارك استمرت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.
فيروس- كورونا (1)

سوريا تمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته. وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ غدا الأحد وحتى إشعار آخر.
السودان - كورونا

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.
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السيسي (5)

السيسي يبحث مع الرئيس التونسي جهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.
هالة-زايد

وزيرة الصحة: 40 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 21 حالة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات إلى 442، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بعد تسجيل حالة جديدة، مضيفة خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيرى الإعلام والصحة اليوم الأربعاء، أن حالات التعافي ارتفعت إلى 93 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية 113 حالة،
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تونس تعلن سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إليها

كشف وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، أن باخرة كانت محملة بالكحول الطبي تعرضت للسرقة في عرض البحر، خلال توجهها إلى الساحل التونسي. وشبّه المسيليني، بحسب قناة "الحوار التونسي"، ما حدث بواقعة سرقة دولة التشيك لشحنة مساعدات طبية من الصين إلى إيطاليا، مضيفا: "هناك حالة هستيريا، هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحادا أوروبيا". وأمر الرئيس قيس سعيد، أمس الإثنين، الجيش بالانتشار في الشوارع لإجبار الناس على احترام إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.
قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
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