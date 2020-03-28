رياضة

عماد متعب يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٨ ص
عماد متعب
عماد متعب
تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم، قائلا إن مسؤولي الأهلي لم يبدوا رغبة في تجديد عقده، بعد انتهاء تجربته مع التعاون السعودي، ولذا فضل الاعتزال، مشيرا إلى أنه عقد جلسة حينها مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، الذي عرض عليه العمل في قناة الأهلي، رافضا فكرة مساهمة النادي في إقامة مباراة اعتزاله، مؤكدا أن الأمر سيقتصر على مشاركة الفريق فقط، وذلك بحسب تصريحات لقناة "أون تايم سبورت".
وأبرز متعب أنه تعاقد بالفعل مع إحدى الشركات، على شراء مباراة اعتزاله، التي ستكون مع أحد الأندية الأوروبية، لكن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أدت لعدم إقامة اللقاء حتى الآن. وأوضح أن الفريق الذي سيخوض مباراة اعتزاله أمام الأهلي، سيكون يوفنتوس أو برشلونة أو
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