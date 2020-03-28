الصين تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان جزئيا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص

عودة الصين للحياة

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصدرت سلطات المدينة، بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6:30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1، 2، 3، 4، 6، 7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 6.30 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً"، مؤكدة على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وفي أثناء الانتقال من خط إلى آخر.

يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على 9 خطوط مترو و228 محطة توقف. وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل المقبل. ومنذ 3 أيام أعادت الصين فتح بعض محطات القطارات، وخدمة الحافلات، في تخفيف لإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها على مقاطعة هوبي،