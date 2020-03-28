الصين تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان جزئيا
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص
عودة الصين للحياة
أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصدرت سلطات المدينة، بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6:30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1، 2، 3، 4، 6، 7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 6.30 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً"، مؤكدة على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وفي أثناء الانتقال من خط إلى آخر.
يذكر
أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على 9 خطوط مترو و228 محطة توقف.
وأعلنت
سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم
8 أبريل المقبل.
ومنذ 3 أيام أعادت الصين فتح بعض محطات القطارات، وخدمة الحافلات، في تخفيف لإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها على مقاطعة هوبي،
يذكر
أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على 9 خطوط مترو و228 محطة توقف.
وأعلنت
سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم
8 أبريل المقبل.
ومنذ 3 أيام أعادت الصين فتح بعض محطات القطارات، وخدمة الحافلات، في تخفيف لإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها على مقاطعة هوبي، التي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا.
وتم عزل مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس، في 23 يناير الماضي، وتم
تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات ومنعت الباصات ووسائل
النقل المائي من دخول المدينة، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك
الحديدية، ومنع على السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول
المدينة محدودة للغاية.