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الصين تعيد إطلاق المترو فى مدينة ووهان جزئيا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٩ ص
عودة الصين للحياة
عودة الصين للحياة
أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، اليوم السبت، أنها أعادت العمل جزئيا بمترو أنفاق المدينة وذلك بعد إغلاقة لفترة من الوقت بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصدرت سلطات المدينة، بيانا على موقعها الإلكتروني وجاء فيه: "في 28 مارس الساعة 6:30 صباحا تم استئناف عمل الخطوط 1، 2، 3، 4، 6، 7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من الساعة 6:00 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً، وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 6.30 صباحا إلى الساعة 11:00 مساءً"، مؤكدة على جميع ركاب المترو ارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وفي أثناء الانتقال من خط إلى آخر.
يذكر أن مترو مدينة ووهان الصينة يحتوي على 9 خطوط مترو و228 محطة توقف. وأعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية، أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة منذ يوم 8 أبريل المقبل. ومنذ 3 أيام أعادت الصين فتح بعض محطات القطارات، وخدمة الحافلات، في تخفيف لإجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها على مقاطعة هوبي،
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يعترف بتفشي كورونا في صفوف الجيش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومً على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقا للقواعد، محذرا الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، إذ سيتعين عليهم تقديم المزيد من التضحيات. وقال أردوغان، في كلمته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الآن، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يوما، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقا لقاعدة الحجر الصحي.
محطة قطار نويكولن

موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

إصابة أول قطة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

أعلن مسئولون، أن قطة في بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب. وأوضح مسئولو الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الحيوانات الأليفة المريضة في لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض لـ"COVID-19" - بما في ذلك صعوبة في التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة. وفي حين أن هي أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقا إيجابيا، مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.
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الصين

كورونا اختفى.. تعقيم محطة قطار ووهان استعدادا لاستقبال المواطنين

تعمل السلطات الصينية على قدم وساق في ووهان الصينية لتعقيمها بالكامل مع تراجع نسب إصابات فيروس كورونا بالمدينة التي كانت تمثل مركز تفشي الوباء، وتتحرك فرق التطهير تدريجيًّا بشكل يومي في المرافق العامة لتطهيرها مع قرب إعادة تشغيلها.
بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
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