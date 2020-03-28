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كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
أحمد عز
أحمد عز
تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
تعتبر خسائر أحمد عز هي الأكبر على الإطلاق، وذلك لأنه سيعود للسينما والتليفزيون بعملين مختلفين، في وقت انتشرت به أزمة كورونا، وجاء ذلك التوقع إثر حصول فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وسيقدم شخصية ضابط بالجهاز الأمني، وزوجته هند صبري، ومن إخراج أحمد علاء، أما بالنسبة للسينما،
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عمرو يوسف وكنده علوش

«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

يتميز الثنائي كندة علوش وعمر يوسف بروح رائعة، فهما يعيشان في عالم آخر في زمن الكورونا، بالرغم من الأزمة المشتعلة، وتزايد عدد الإصابات بشكل كبير، إلا أن كندة علوش شاركت في البداية بـ"تحدي الملل"، ودعم عمرو يوسف حملة "خليك في البيت"، فمن الواضح أنه يحب تقديم يد العون دائما، وذلك إثر ظهوره أيضا في فيديو كليب رامي جمال الشهير "سقف"، وليس ذلك فقط، بل قرر المشاركة هو وزوجته في مبادرة "رسالة"، ولكن الآن سافر الثنائي للجونة، للاستمتاع قليلا في هذا التوقيت.
يسرا

لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
نيلى-كريم (2)

كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.
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عمرو يوسف وكنده علوش

«الجونة» حجر صحي ممتع لعمرو يوسف وكندة علوش

يتميز الثنائي كندة علوش وعمر يوسف بروح رائعة، فهما يعيشان في عالم آخر في زمن الكورونا، بالرغم من الأزمة المشتعلة، وتزايد عدد الإصابات بشكل كبير، إلا أن كندة علوش شاركت في البداية بـ"تحدي الملل"، ودعم عمرو يوسف حملة "خليك في البيت"، فمن الواضح أنه يحب تقديم يد العون دائما، وذلك إثر ظهوره أيضا في فيديو كليب رامي جمال الشهير "سقف"، وليس ذلك فقط، بل قرر المشاركة هو وزوجته في مبادرة "رسالة"، ولكن الآن سافر الثنائي للجونة، للاستمتاع قليلا في هذا التوقيت.
يسرا

لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
نيلى-كريم (2)

كورونا يوقف تصوير مسلسلين ويهدد أفلام عيد الفطر

يفصلنا عن الموسم الرمضاني 4 أسابيع، والجميع في حالة استعداد لاستكمال تصوير المسلسلات، لكن للحماية من فيروس كورونا، قرر القائمين على مسلسلي "دهب عيرة" للنجمة يسرا، وبـ"100 قرش" لنيلي كريم، اتخاذ قرارات وقائية من الفيروس، وحفاظًا على الفنانين من العدوى نتيجة الاختلاط المستمر، تتمثل في توقف التصوير لمدة 10 أيام.. أما دنيا سمير غانم، فقررت وقف تصوير فيلمها أيضًا "تسليم أهالي"، المقرر عرضه في عيد الفطر ، ومن المؤكد أن فيروس كورونا سيضرب العديد من المسلسلات ويهدد موسم عيد الفطر، خاصة بعد فرض حظر التجوال.
نادية-الجندي

في عيد ميلادها.. نادية الجندي «بطلة أفلام الجاسوسية»

يوافق اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي، واشتهرت بأفلام الأكشن والدراما، كما كان لها سلسلة من أفلام الجاسوسية ضد إسرائيل، على سبيل المثال المهمة في تل أبيب، وفيلم الجاسوسة حكمت فهمي، وبالنسبة للمسلسلات، حققت نجاحا كبيرا أيضا، مثل قطار منتصف الليل ومشوار امرأة، لذا منحها الجمهور لقب "نجمة الجماهير"، حيث استطاعت تغيير فكرة الجاسوسية ببراعة، وعند مشاهدة أحد هذه الأفلام، ستشعر أن المشاهد حقيقية، وذلك يدل على براعتها في تجسيد مختلف الشخصيات.
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