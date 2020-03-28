كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

أحمد عز

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.

تعتبر خسائر أحمد عز هي الأكبر على الإطلاق، وذلك لأنه سيعود للسينما والتليفزيون بعملين مختلفين، في وقت انتشرت به أزمة كورونا، وجاء ذلك التوقع إثر حصول فريق عمل مسلسل "هجمة مرتدة"، على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وسيقدم شخصية ضابط بالجهاز الأمني، وزوجته هند صبري، ومن إخراج أحمد علاء، أما بالنسبة للسينما،