ارتفاع إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية لـ9478 حالة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

استمرار تفشي كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لترتفع أعداد الإصابات المؤكدة إلى 9 آلاف و478 حالة، إذ تم اكتشاف 71 حالة فى مدينة "دايجو"، وحالتان في إقليم "كيونج بوك" المجاور لها، مضيفة أنه إلى جانب هاتين المنطقتين، تم اكتشاف 21 حالة فى إقليم "كيونجكى" المجاور للعاصمة و18 حالة في سول، و5 حالات في إنتشون، وحالتان في إقليم "تشونج تشيونج" الجنوبى وحالة واحدة في كل من "بوسان" وإقليم "كانجوون وجيجو"، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم السبت.

وتم تأكيد 5 حالات وفاة جديدة، أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 144 حالة. وكان رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، توعد أول من أمس الخميس، بعدم التساهل مع المخالفين لقواعد العزل الذاتي الإلزامي بدون أسباب معقولة من بين القادمين من أوروبا والولايات المتحدة، وذلك في محاولة للحد من انتقال فيروس (كورونا) المستجد(كوفيد-19)