السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

إصابات جديدة في السودان - تعبيرية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.

وأشارت الوزارة أن الحالة الخامسة لرجل في الثلاثينيات من العمر، من سكان ولاية الخرطوم، وكان وصل إلى السودان من الإمارات يوم 21 مارس الجاري، ودخل عنبر العزل في يوم 25 مارس، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها مساء أمس الجمعة. وأضافت أنه يتلقى الرعاية الطبية الآن في عنبر العزل،