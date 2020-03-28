سوريا تمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤١ ص

إجراءات وقائية لمحاربة كورونا

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته. وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ غدا الأحد وحتى إشعار آخر.

وأعلن وزير الداخلية السوري، أمس، منع السفر بين المدن والمحافظات، في إطار تشديد الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية". وسجلت سوريا 5 حالات إصابة بالفيروس حتى الآن، لكن وكالات الإغاثة تخشى من أن أي تفش قد يكون فتاكا، بعد سنوات من الصراع الذي دمر نظام الرعاية الصحية في البلاد. ويأتي حظر