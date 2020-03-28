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الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص
الجولدن جلوب
الجولدن جلوب
احتفى عام 2020، بحفل أوسكار غير مسبوق، فلمعت فيه بعض من الأفلام الرائعة، كما أن جوائز الجولدن جلوب، كانت من نصيب عدد من النجوم اللامعين، فحصل خواكين فينيكس على جائزة الجولدن جلوب، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم"الجوكر"، وعند ذكر الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية، لا نستطيع أن ننسى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite"، الذي كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصل أيضا على الجولدن جلوب، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ومع الكورونا توجد تغييرات متعددة بنظام الجائزة، وذلك نقلا عن موقع "Variety".
تعيش السينما العالمية الآن حالة غير مسبوقة من الخسائر الفادحة، نتيجة فيروس الكورونا المتفشي، الذي ضرب أفلام الموسم، كما اقتربت خسائر السينما الصينية من 4 مليارات دولار، ما جعل القائمين على جوائز "جولدن جلوب" يجرون بعض التعديلات بالنسبة لقبول الأفلام لجوائز 2021، فبالنسبة للأفلام سيتم مشاهدتها من خلال
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اشرف-ذكي-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (9)

نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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احمد-عز

كورونا تضع أحمد عز في مأزق.. والرداد خارج موسم رمضان

تسببت فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في خسائر فادحة بالسينما العالمية، ومن المؤكد ظهور آثارها أيضا على موسم رمضان 2020، وحتى أفلام عيد الفطر، فمنذ أيام قليلة اتفق طاقم عمل مسلسل "دهب عيرة"، من بطولة النجمة يسرا، على إيقاف التصوير لمدة 10 أيام، وفي نفس الوقت يواجه مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، أزمة كبيرة، فمن المتوقع خروجه من الماراثون الرمضاني لهذا العام، ومن الواضح أن مسلسل أحمد عز أيضا "هجمة مرتدة" سيحصل على إجازة من التصوير لمدة أسبوعين، وبالتالي نستطيع قول إن باقي المسلسلات الأخرى على المحك.
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