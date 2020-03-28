الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

الجولدن جلوب

احتفى عام 2020، بحفل أوسكار غير مسبوق، فلمعت فيه بعض من الأفلام الرائعة، كما أن جوائز الجولدن جلوب، كانت من نصيب عدد من النجوم اللامعين، فحصل خواكين فينيكس على جائزة الجولدن جلوب، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم"الجوكر"، وعند ذكر الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية، لا نستطيع أن ننسى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite"، الذي كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصل أيضا على الجولدن جلوب، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ومع الكورونا توجد تغييرات متعددة بنظام الجائزة، وذلك نقلا عن موقع "Variety".

تعيش السينما العالمية الآن حالة غير مسبوقة من الخسائر الفادحة، نتيجة فيروس الكورونا المتفشي، الذي ضرب أفلام الموسم، كما اقتربت خسائر السينما الصينية من 4 مليارات دولار، ما جعل القائمين على جوائز "جولدن جلوب" يجرون بعض التعديلات بالنسبة لقبول الأفلام لجوائز 2021، فبالنسبة للأفلام سيتم مشاهدتها من خلال