سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص
الدولار - صورة أرشيفية
استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من المصرف المتحد وبنك بلوم والبنك المصري الخليجي والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني وبنك مصر إيران للتنمية ليسجل نحو 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.