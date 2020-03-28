سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

الدولار - صورة أرشيفية

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.