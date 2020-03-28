رياضة

موندو ديبورتيفو تكشف سر فشل برشلونة في ضم ندومبيلي

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
برشلونة - صورة أرشيفية
برشلونة - صورة أرشيفية
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع تانجي ندومبيلي، لاعب ليون السابق وتوتنهام الحالي، قبل بداية الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم ندومبيلي الموسم الماضي، لكنه فشل في حسم الصفقة، قبل أن يعود حاليا لمطاردة اللاعب مجددا، مشيرة إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، اضطر للموافقة على بيع صامويل أومتيتي إلى برشلونة بأقل من قيمته السوقية (25 مليون يورو)، وأن أومتيتي حصل على العديد من العروض في 2016، ولكنه أصر على ارتداء قميص برشلونة، ما أجبر أولاس على قبول العرض.
وقالت الصحيفة الإسبانية، إن جان ميشيل أولاس أراد تعويض خسارته المادية في صفقة أومتيتي عند بيع ندومبيلي إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولذلك رفض العرض الأول للبارسا بشأن ضم اللاعب، منتظرا تقديم زيادة في الأموال المقترحة. وأضافت أن برشلونة في الموسم الماضي، منح أولويته لضم فرينكي دي يونج، ثم تحرك لمطاردة
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لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
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ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

طرحت رابطة الليجا عدة سيناريوهات لاستئناف بطولة الدوري الإسباني، بعد توقفها نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في أوروبا، حيث تعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس.? وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت. لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليجا، كالتالي:
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إنريكي يتحدث عن توقف النشاط وأمر يقلقه

أكد لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، أن الصحة أكثر أهمية من كرة القدم، وذلك في حديث له مع الجماهير من خلال "فيديو كونفرنس". ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإسباني نظيره البرتغالي في الخامس من يونيو المقبل. وكان من المفترض أن تكون آخر مباراة تجريبية للفريق قبل كأس أمم أوروبا (يورو 2020) التي تم تأجيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي كان له اثر سلبي على كافة البطولات حول العالم، نتج عنه توقف الأنشطة الرياضية في العالم أجمع.
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رئيس الاتحاد الإسباني: لم نحدد موعد استئناف الليجا

تحدث لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن آخر التطورات بشأن استئناف الليجا، حيث قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "عقدت مؤتمرا مع كل الأقاليم. وأؤكد أن كل المساهمين متحدون وموافقون على الإجراءات المتخذة"وتابع: "كل المسابقات معلقة ولا نفكر في تواريخ جديدة للعودة ولا يمكن التنبؤ بها، ستعود كرة القدم عندما يعود المجتمع إلى طبيعته، علينا أن نوفر للجميع إمكانية التنافس في أفضل ظروف".وأضاف: "لن نتحدث عن الجداول الزمنية، ولا نحب التكهنات، هناك الكثير من الضحايا، أصدرنا بيانًا بالاتفاق مع رابطة الليجا ولم نحدد أي موعد للعودة".
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تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
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