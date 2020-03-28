موندو ديبورتيفو تكشف سر فشل برشلونة في ضم ندومبيلي

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

برشلونة - صورة أرشيفية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع تانجي ندومبيلي، لاعب ليون السابق وتوتنهام الحالي، قبل بداية الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم ندومبيلي الموسم الماضي، لكنه فشل في حسم الصفقة، قبل أن يعود حاليا لمطاردة اللاعب مجددا، مشيرة إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، اضطر للموافقة على بيع صامويل أومتيتي إلى برشلونة بأقل من قيمته السوقية (25 مليون يورو)، وأن أومتيتي حصل على العديد من العروض في 2016، ولكنه أصر على ارتداء قميص برشلونة، ما أجبر أولاس على قبول العرض.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن جان ميشيل أولاس أراد تعويض خسارته المادية في صفقة أومتيتي عند بيع ندومبيلي إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولذلك رفض العرض الأول للبارسا بشأن ضم اللاعب، منتظرا تقديم زيادة في الأموال المقترحة. وأضافت أن برشلونة في الموسم الماضي، منح أولويته لضم فرينكي دي يونج، ثم تحرك لمطاردة