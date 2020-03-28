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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح غربي البلاد

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص
عناصر من الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني
تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب غربى البلاد، وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مجاميع من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، موضحا أن المعارك استمرت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.
وكان أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى، لقوا مصرعهم وجرح آخرون، يوم الأربعاء الماضي، فى كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش اليمني بمساندة رجال المقاومة في مناطق خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري: "إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة استدرجوا مجاميع من عناصر الميليشيات إلى كمينين محكمين
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فلسطين - كورونا

ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
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سوريا تمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته. وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ غدا الأحد وحتى إشعار آخر.
السودان - كورونا

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.
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روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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جريفيت

اليمن يرحب بدعوة المبعوث الأممي إطلاق سراح الأسرى

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيت لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر" نقلا عن الوزير محمد الحضرمي: "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة، نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط"، مؤكدة: "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين". وكان مارتن جريفيت، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.
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هروب أول مصاب بكورونا في اليمن من المستشفى

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له، قائلة إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له، إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك. وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وانتشرت، أمس الإثنين، أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منطقة المكلا، بعد خضوع شخص للفحص في مستشفى البرج حيث تأكدت إصابته بالفيروس.
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