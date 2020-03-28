الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح غربي البلاد

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص

عناصر من الجيش اليمني

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب غربى البلاد، وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مجاميع من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، موضحا أن المعارك استمرت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.

وكان أكثر من 20 عنصرا من ميليشيات الحوثى، لقوا مصرعهم وجرح آخرون، يوم الأربعاء الماضي، فى كمينين محكمين نفذتهما قوات الجيش اليمني بمساندة رجال المقاومة في مناطق خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري: "إن أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة استدرجوا مجاميع من عناصر الميليشيات إلى كمينين محكمين