الاشتباه في إصابة 46 شخصا بكورونا على سفينة ألمانية

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

تعبيرية

أعلنت سلطات ولاية أستراليا الغربية، أنه يشتبه في إصابة ما لا يقل عن 46 شخصا على متن سفينة سياحية ألمانية عالقة قبالة الساحل الغربي لأستراليا بفيروس كورونا المستجد، ويوجد على متن السفينة "أرتانيا" الألمانية طاقم يزيد عدده عن 230 فردا، و832 راكبا، بينهم 763 ألمانيا، وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا. وقال رئيس حكومة الولاية، مارك ماكجوان، اليوم السبت، إن السفينة وصلت إلى مرحلة الأزمة بعد أن أبلغت الليلة الماضية عن وجود 77 راكبا يعانون من أعراض كوفيد - 19.

وبعد أن صعد خبراء الصحة في أستراليا الغربية إلى متن السفينة، اليوم، حيث فحصوا الركاب، وجدوا 46 شخصا (30 راكبا و 16 من أفراد الطاقم) يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. وقال ماكجوان، للصحفيين: "هذا وضع عاجل." وذكر وزير الصحة بالولاية روجر كوك، أنه تعين إنزال راكب من السفينة في وقت متأخر الليلة الماضية، إضافة