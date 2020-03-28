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إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص
إجراءات للكشف عن كورونا
إجراءات للكشف عن كورونا
ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 144 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة إلى 2378 وفاة في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضررا في العالم من الوباء. وأضاف جهانبور: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلنا 2926 إصابة في كافة أنحاء البلاد، مما يرفع
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يعترف بتفشي كورونا في صفوف الجيش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة قررت فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومً على العديد من جنود القوات المسلحة، بعد تسريحهم وفقا للقواعد، محذرا الشعب من صعوبة الفترة المقبلة، إذ سيتعين عليهم تقديم المزيد من التضحيات. وقال أردوغان، في كلمته بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء اجتماعه باللجنة العلمية لمكافحة الوباء الناتج عن الفيروس الجديد، نقلها موقع تركيا الآن، إن تركيا ستضع جنودها في حجر صحي لمدة 14 يوما، وإنهم سيخضعون للاستدعاء والتسريح بطريقة مضبوطة، وفقا لقاعدة الحجر الصحي.
محطة قطار نويكولن

موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
روحان

روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

إصابة أول قطة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

أعلن مسئولون، أن قطة في بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب. وأوضح مسئولو الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الحيوانات الأليفة المريضة في لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض لـ"COVID-19" - بما في ذلك صعوبة في التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة. وفي حين أن هي أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقا إيجابيا، مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.
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روحان

وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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