إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٨ ص

إجراءات للكشف عن كورونا

ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، قال في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه تم تسجيل 144 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ما يرفع الحصيلة إلى 2378 وفاة في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضررا في العالم من الوباء. وأضاف جهانبور: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلنا 2926 إصابة في كافة أنحاء البلاد، مما يرفع