هل تتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص؟ الوزراء يرد

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٩ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، منشورا تقول فيه إن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح زيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.

وأوضح مجلس الوزراء أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.وأكد المجلس أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية عن المواطنين وتم الإعلان عنها في حينها، ومن الجهات المختصة.وتابع أن هذه