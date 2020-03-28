لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

تحرير:محمد مصباح ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م

أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.

ونشر مجدي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب منشورا يقول فيه: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله النتيجة طلعت سلبي، والله ما عارف أقول إيه على كمية الحب والدعوات والناس اللي كلمتني، والناس اللي بعتت لي رسايل ومكنتش قادر أرد، هكلمهم واحد واحد وأشكرهم على اهتمامهم

ونشر مجدي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب منشورا يقول فيه: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله النتيجة طلعت سلبي، والله ما عارف أقول إيه على كمية الحب والدعوات والناس اللي كلمتني، والناس اللي بعتت لي رسايل ومكنتش قادر أرد، هكلمهم واحد واحد وأشكرهم على اهتمامهم وحبهم".

وأضاف: "ربنا يبعد عنا كل شر، وبالنسبة لموضوع زراعة الشعر مكانش له أي أسباب في تعبي، أنا اتحجزت عشان طلع عندي مشكلة في صورة الدم بتاعتي، وربنا يبعد عننا كل حاجة وحشة".