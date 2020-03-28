رياضة

لاعب الإسماعيلي يعلن نتيجة تحاليل «كورونا»

تحرير:محمد مصباح ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٦ م
كورونا- صورة أرشيفية
كورونا- صورة أرشيفية
أعلن محمد مجدي لاعب نادي الإسماعيلي، عن سلبية التحاليل الخاصة التي أجراها لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي أقام على أثرها داخل الحجر الصحي.
ونشر مجدي صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب منشورا يقول فيه: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، الحمد لله النتيجة طلعت سلبي، والله ما عارف أقول إيه على كمية الحب والدعوات والناس اللي كلمتني، والناس اللي بعتت لي رسايل ومكنتش قادر أرد، هكلمهم واحد واحد وأشكرهم على اهتمامهم
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برشلونة-وفالنسيا‎

موندو ديبورتيفو تكشف سر فشل برشلونة في ضم ندومبيلي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن سبب فشل برشلونة في التعاقد مع تانجي ندومبيلي، لاعب ليون السابق وتوتنهام الحالي، قبل بداية الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة حاول ضم ندومبيلي الموسم الماضي، لكنه فشل في حسم الصفقة، قبل أن يعود حاليا لمطاردة اللاعب مجددا، مشيرة إلى أن جان ميشيل أولاس رئيس ليون، اضطر للموافقة على بيع صامويل أومتيتي إلى برشلونة بأقل من قيمته السوقية (25 مليون يورو)، وأن أومتيتي حصل على العديد من العروض في 2016، ولكنه أصر على ارتداء قميص برشلونة، ما أجبر أولاس على قبول العرض.
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عماد متعب يكشف كواليس جلسته مع الخطيب

تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس اعتزاله كرة القدم، قائلا إن مسؤولي الأهلي لم يبدوا رغبة في تجديد عقده، بعد انتهاء تجربته مع التعاون السعودي، ولذا فضل الاعتزال، مشيرا إلى أنه عقد جلسة حينها مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، الذي عرض عليه العمل في قناة الأهلي، رافضا فكرة مساهمة النادي في إقامة مباراة اعتزاله، مؤكدا أن الأمر سيقتصر على مشاركة الفريق فقط، وذلك بحسب تصريحات لقناة "أون تايم سبورت".
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ماركا تكشف ثلاثة سيناريوهات لعودة الدوري الإسباني

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ميلان - نابولي

رابطة الدورى الإيطالى تحدد شروطها لإلغاء المسابقة

كشفت تقارير صحفية إيطالية إن رابطة الدوري الإيطالي وضعت صيغة وثيقة من أجل مساعدة الحكومة الإيطالية حال إلغاء الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعد إيطاليا أكثر دولة أوروبية تضررا من الفيروس إذ تخطت حالات الوفاة ما يزيد عن 6 آلاف. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فقد عُقد اجتماعا لمناقشة كافة القضايا ومن ضمنها مساعدات الحكومة للأندية الإيطالية بسبب نقص الإيرادات بعد توقف النشاط الكروي. ? ومن المتوقع أن تناقش اللجنة الأولمبية وفينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مطالب جابريل جرافينا رئيس الرابطة.
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تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
فاتح تريم

مدرب جالاتا سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن فاتح تريم، المدير الفني الأسبق لمنتخب تركيا والحالي لفريق جالاتا سراي، إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب فاتح تريم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفقا لنتائج الفحوصات التي خضعت لها اليوم كانت النتيجة إيجابية وتأكد إصابتي بفيروس كورونا".
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رئيس ريال مدريد يصاب بالكورونا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فيرناندو مارتين ألفاريز، رئيس ريال مدريد الأسابق، أُصيب بفيروس كورونا المستجد. ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيرناندو ألفاريز حالته الصحية خطيرة بعد إصابته بفيروس كورونا ودخل إلى العناية المشددة.
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