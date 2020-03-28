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تعرف على خدمة الـATM المتنقلة للحد من انتشار كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
ATM - صورة أرشيفية
ATM - صورة أرشيفية
أطلق البنك الأهلي المصري خدمة سيارات الصراف الآلي المتنقلة «ATM» الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها بهدف تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي الثابتة. وقال البنك في بيان له، اليوم السبت، إن القرار جاء للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، من أجل توفير الخدمات التي من شأنها التيسير عليهم، موضحًا أن فرق عمل البنك المنوط بها تقوم على متابعة وتشغيل تلك السيارات، والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات العملاء على مدار اليوم.
كما أمر البنك بتوجيه عناية خاصة لتعقيم وتطهير تلك الماكينات وتوفير إرشادات التعامل معها بشكل صحي، وبتطبيق معايير السلامة للمستخدمين، للحد من انتشار الفيروس نتيجة لتعاقب العملاء على استخدامها وحتى تمر تلك الظروف بأمان وسلامة. وقال إنه تم تحديد مناطق توفير سيارات صراف آلي، وفقًا لدراسة توجهات العملاء
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مصانع-اسمنت (1)

الغرف التجارية تطالب بمنح عمال المصانع إجازة مدفوعة

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، جميع رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من اليوم السبت، في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط، وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.
دولار

سعر الدولار اليوم 28 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم السبت، في جميع البنوك العاملة في مصر، حيث استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المعروض من قبل البنك المركزي ليوم السبت عند 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصري نحو 16.68 جنيه للبيع و15.78 جنيه للشراء.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تحية لرجال الضرائب والجمارك لتوفيرهم احتياجات مصر

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.
اللواء-راضي-عبد المعطي-رئيس-جهاز حماية-المستهلك

حماية المستهلك: 2 مليون جنيه غرامات التلاعب بالأسعار

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى ضد التجار الذين يتلاعبون بالأسعار ويبيعون بأسعار أعلى من المعلن عنها أو المحتكرين للسلع، مشيرا إلى أن الجهاز سوف يقوم بعرض كل من تسول له نفسه الغش أو الإحتكار أو رفع الأسعار على نيابة أمن الدولة لإتخاذ اللازم قانونًا مشددً على أن التلاعب بالأسعار والإحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه201.
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البنك-المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لمواجهة كورونا

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخددام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر. وشملت التعليمات أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسري كل قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
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