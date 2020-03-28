تعرف على خدمة الـATM المتنقلة للحد من انتشار كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

ATM - صورة أرشيفية

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة سيارات الصراف الآلي المتنقلة «ATM» الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها بهدف تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي الثابتة. وقال البنك في بيان له، اليوم السبت، إن القرار جاء للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، من أجل توفير الخدمات التي من شأنها التيسير عليهم، موضحًا أن فرق عمل البنك المنوط بها تقوم على متابعة وتشغيل تلك السيارات، والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات العملاء على مدار اليوم.

كما أمر البنك بتوجيه عناية خاصة لتعقيم وتطهير تلك الماكينات وتوفير إرشادات التعامل معها بشكل صحي، وبتطبيق معايير السلامة للمستخدمين، للحد من انتشار الفيروس نتيجة لتعاقب العملاء على استخدامها وحتى تمر تلك الظروف بأمان وسلامة. وقال إنه تم تحديد مناطق توفير سيارات صراف آلي، وفقًا لدراسة توجهات العملاء