الغرف التجارية تطالب بمنح عمال المصانع إجازة مدفوعة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

مصنع- صورة أرشيفية

دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، جميع رجال الأعمال المصريين وأصحاب المصانع لمنح إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين لعمال المصانع، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أنه سيبدأ بنفسه في تطبيق تلك الإجازة بداية من اليوم السبت، في جميع مصانع مجموعة العربي في القليوبية والمنوفية وبني سويف وأسيوط، وستكون مدفوعة الأجر لجميع العاملين.

وأضاف العربي، أن الـ14 يومًا المقبلة هي الأخطر والأهم في محاربة الوباء، مشيدًا بالإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجاه هذه الأزمة. ولفت إلى أنه يجري حاليًّا إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك للمساهمة في اسكتمال شفاء الحالات المصابة