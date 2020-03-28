إصابة أول قطة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

كورونا يصل للقطط

أعلن مسئولون، أن قطة في بلجيكا أظهرت نتائج إيجابية لإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد إصابتها بالجرثومة القاتلة من صاحبها المصاب. وأوضح مسئولو الصحة، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الحيوانات الأليفة المريضة في لييج أظهرت نتائج إيجابية بعد ظهور أعراض لـ"COVID-19" - بما في ذلك صعوبة في التنفس - بعد أسبوع من مرض مالكها لأول مرة. وفي حين أن هي أول إصابة معروفة لقط، فقد كان اختبار كلبين فى هونج كونج سابقا إيجابيا، مع وفاة كلب صغير طويل الشعر يبلغ من العمر 17 عاما، والذي مات بعد عودته إلى المنزل من الحجر الصحي.

أما القطة المصابة فإنها تعاني من الإسهال وتتقيأ وتعاني من مشكلات في التنفس. وقال البروفيسور ستيفن فان جوت، إن الباحثين وجدوا الفيروس في براز القطة، كما قالت صحيفة بروكسل تايمز، إنه لم يتم تقديم أي معلومات عن ظروف القطة أو مالكها، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية. وفي غضون ذلك، تصر