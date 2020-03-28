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الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد
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مصطفى-مدبولي

هل تتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص؟ الوزراء يرد

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، منشورا تقول فيه إن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح زيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
طقس-معتدل (2)

طقس اليوم لطيف نهارا.. بارد ليلا على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم السبت، في القاهرة الكبرى لطيف نهارا وباردا ليلا مع وجود شبورة صباحا وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، وفي الوجه البحري لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا بارد ليلا مع وجود شبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التربية والتعليم: لن يرسب أي طالب بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سينظر إلى مطالبات أولياء الأمور باسترداد المصروفات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لاحقًا، مشددا على أنه لن يرسب أي طالب بسبب ظروف البلاد وانتشار فيروس كورونا.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: طالبنا المواطنين يتحركوا الساعة 3 تقليلًا للاختلاط

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن المترو كان يعمل لمدة 18 ساعة، بمعدل 80 ألف راكب في الساعة، وهو ما كان سيسبب ازدحاما كبيرًا لا يتناسب مع الإجراءات التي فرضتها الدولة لتقليل الاختلاط، لافتًا أن وسيلة النقل الرئيسية في القاهرة الكبرى هي مترو الأنفاق، موضحًا أنه كان ينقل 3 ملايين راكب يوميًا، بواقع 1.5 مليون راكب في الخط الأول، و800 ألف راكب في الخط الثاني، ونحو 300 ألف راكب في الخط الثالث.
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طقس-معتدل (2)

غدا.. طقس دافىء وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة صباحا والرياح خفيفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة كثيفة صباحا والرياح خفيفة.
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غدا أمطار بكافة الأنحاء.. ورعدية على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد، غدا الخميس، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار على كافة الأنحاء، إذ تشهد القاهرة الكبرى والإسكندرية طقس دافئ نهارا شديد البرودة لي? وأمطار غزيرة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا، وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة لي? وأمطار عزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر المتوسط، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة.
انخفاض-درجات-الحرارة-طقس-برد-شتاء (2)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس مائلا للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غد ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، باردا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا على جنوب الصعيد.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون طقس غدا ليلا شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.
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