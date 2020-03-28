الأرصاد: غدا طقس لطيف وشبورة بأغلب الأنحاء

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس ليطف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح نشطة غربا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا شديد