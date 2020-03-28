ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.

وذكر ملحم، أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة للتزود بالأجهزة الطبية القادرة على رصد حالات الإصابة بالفيروس، وتوسيع مساحة الاختبار، مشيرا إلى أنها تلقت وعودا إيجابية من عدة دول. وأعلنت السلطات الفلسطينية، في وقت سابق، عن حالة الطوارئ في البلاد، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، كما فرضت حظرا للتجول وغرامات