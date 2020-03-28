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ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97 حالة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة. وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع 4 إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس، موضحا أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 حالة، فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.
وذكر ملحم، أن الحكومة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة للتزود بالأجهزة الطبية القادرة على رصد حالات الإصابة بالفيروس، وتوسيع مساحة الاختبار، مشيرا إلى أنها تلقت وعودا إيجابية من عدة دول. وأعلنت السلطات الفلسطينية، في وقت سابق، عن حالة الطوارئ في البلاد، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، كما فرضت حظرا للتجول وغرامات
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الجيش-اليمني

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح غربي البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمنى من تحرير مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثى فى جبهة صرواح غربى محافظة مأرب غربى البلاد، وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن مجاميع من ميليشيات الحوثى حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، موضحا أن المعارك استمرت لنحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.
فيروس- كورونا (1)

سوريا تمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 أبريل المقبل، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل، وقرر الفريق الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها، كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته. وكانت الحكومة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ غدا الأحد وحتى إشعار آخر.
السودان - كورونا

السودان يسجل إصابتين جديدتين بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لسودانيين قادمين من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات، توفيت إحداها، موضحة أن الإصابة الرابعة بالفيروس لرجل في الستينيات من عمره، ويقطن ولاية الخرطوم، وكان قد وصل إلى السودان من فرنسا، يوم 20 مارس الجاري، وتم التبليغ عن الحالة في يوم 25 مارس، وهو نفس يوم دخوله لعنبر العزل، حيث أُخذت منه عينة، وأُبلغت وزارة الصحة الاتحادية بنتيجة فحصها، مساء أمس الجمعة، وتقوم فرق الوزارة بالتعرف على والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها إلى الخرطوم.
روبوت

روبوتات مدرعة في تونس لملاحقة مخالفي الحظر الصحي

لجأت تونس إلى نشر روبوتات مدرعة لملاحقة مخالفي الحظر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد إصابات الفيروس إلى 227 حالة، فيما أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار) لاقتناء مخزون استراتيجي من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر المقبلة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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القدس

يهودي بالقدس يلجأ للقرآن للوقاية من كورونا (فيديو)

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل وفلسطين، مقطع فيديو ليهودي بمدينة القدس المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا، الذي بات يهدد حياة الإسرائيليين بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير. ويظهر في الفيديو صاحب المطعم اليهودي وهو يتحدث مع أحد مرتادي المطعم بالتأكيد له أنه يسمع القرآن الكريم لعله يكون سببا في عدم انتشار الفيروس، كما يفعل العرب المسلمين في فلسطين. وطالبت السلطات الإسرائيلية المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.
غزة (2)

حماس تطالب برفع الحصار لتمكين غزة من مواجهة كورونا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة لتمكين القطاع من مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وصرح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي بأن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، خاصة في ظل وباء فيروس كورونا، مضيفا: "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
فيروس- كورونا (7)

ارتفاع عدد مصابي «كورونا» في إسرائيل لـ883 شخصا

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا لآخر الإحصائيات، اليوم السبت، إلى 883 مصابا، من بينهم 15 حالة تعتبر خطرة، بينما تعافى 36 شخصا منهم بينما سجلت حالة وفاة وحيدة حتى الآن. وكان مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 88 عاما قد توفي مساء أمس الجمعة في مستشفى شعاري تسيديك في القدس، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهذه أول حالة وفاة بسبب الفيروس في إسرائيل. وأكد المستشفى أن المريض وصل بحالة صحية خطيرة جدا، مع العديد من الأمراض الأخرى الصعبة. ويسكن في بيت للعجزة في القدس، حيث انتشر الفيروس هناك، بعد زيارة عاملة اجتماعية كانت مصابة بكورونا.
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