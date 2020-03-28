جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.

كما سيستخدم لدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط، لمساعدتهم فى إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس. يذكر أن فيروس كورونا ظهر خلال أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقي المدن الصينية، ومن ثمّ إلى باق دول العالم. وفيما تبذل دول العالم جهودا كبيرة من خلال إجراءات وقائية واحترازية