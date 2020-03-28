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جهاز أمريكي يكشف الإصابة بوباء «كورونا» خلال 5 دقائق

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت شركة أمريكية، أنها ابتكرت جهازا جديدا في حجم الهاتف المحمول، لديه القدرة على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في وقت قليل يصل إلى 5 دقائق فقط، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل الطبية، ومن المقرر أن يكون الجهاز الجديد قادرا أيضا على تأكيد عدم الإصابة خلال من 5 دقائق إلى 13 دقيقة، وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام هذا الجهاز المحمول، وذلك وفق لما ذكره موقع "سكاى نيوز" بالعربية. وقالت الشركة إن الجهاز حصل، حتى الآن، على موافقة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدامه في المختبرات المعتمدة.
كما سيستخدم لدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط، لمساعدتهم فى إطار مكافحة انتشار هذا الفيروس. يذكر أن فيروس كورونا ظهر خلال أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى باقي المدن الصينية، ومن ثمّ إلى باق دول العالم. وفيما تبذل دول العالم جهودا كبيرة من خلال إجراءات وقائية واحترازية
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البنتاجون

«كورونا» يصل البنتاجون وتجميد تنقلات الجنود

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الخميس بتسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى أحد العاملين لديها في مشاة البحرية. وأوضحت أن المصاب سيبقى في الحجر في منزله، على أن يتم متابعة حالته من المعنيين . كما أشارت إلى أن آخر يوم عمل فيه المصاب كان في 13 مارس، واتبع المصاب كافة إرشادات مراكز الصحة، وعمد إلى عزل نفسه وإبلاغ مكان عمله، عندما ظهرت أعراض الفيروس على أحد أفراد عائلته المباشرين، مؤكدة على أن الفريق الصحي في الوزارة عقم مكان عمل المصاب. فى الوقت نفسه أعلن البنتاجون تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم لمدة شهرين.
??كورونا في الكويت

737 حالة وفاة و10 الآف مصابا.. حصيلة ضحايا كورونا بالولايات المتحدة

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها «CDC» في الولايات المتحدة بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة. وتشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، وفقا لروسيا اليوم. وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا. تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.
بومبيو

بومبيو: الصين تحرم العالم من المعلومات عن «كورونا»

هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا، قائلا: إن "الحزب الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دون حدوث إصابات أخرى"، مجددا اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم، وقال إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر"، وتابع: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
كورونا

أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
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فيروس- كورونا (12)

ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت ليبيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي يقوم بنشاطاته الطبية في مختلف الأراضي الليبية، والذي ذكر أنه "تم التأكد من الإصابة بعد إجراء الفحوصات في مختبر الصحة العامة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض"، موضحا أن المصاب شخص ليبي عاد من السعودية مؤخّراً عن طريق تونس، وظهرت عليه الأعراض بعد أكثر من أسبوع من عودته إلى البلاد.
كورونا

أقل من 18 سنة.. وفاة أول مراهق بكورونا في أمريكا

أعلنت السلطات الصحية في لوس أنجلوس الثلاثاء، وفاة مراهق مصاب بكورونا، لتسجل الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المستجد (كوفيد-19)، لشخص يقلّ عمره عن 18 عاما. وقالت لجنة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس في بيان، إنّها أحصت وفاة ثلاثة أشخاص إضافيين بالفيروس، هم بالغان عمرهما 50 و70 عاما ومراهق يقلّ عمره عن 18 عاما، كان يعيش في لانكاستر الواقعة على بعد 40 كم شمال مدينة لوس أنجليس.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تشدد عقوبات الاستخفاف بإجراءات الوقاية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، إن الدولة قد تتخذ إجراءات أشد من الغرامة المقررة بقيمة 30 جنيها إسترلينيا ضد من يستخف بالقيود الجديدة التي أعلنت، أمس الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال جوف، لتلفزيون "آي.تي.في"، اليوم الثلاثاء: "الشرطة لديها أدوات متعددة لتطبيق القانون، وبالطبع إخطارات العقوبات والغرامات هي واحدة منها. إذا استمر الناس في التصرف بطريقة تضر بالمجتمع فلدينا إجراءات أشد"، مضيفا: "التشريع سيطبق لضمان وجود عقوبات مناسبة وعقاب مناسب لمن لا ينصاعون لنصح الحكومة الواضح، والشرطة جاهزة للتطبيق".
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
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