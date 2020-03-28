روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.

وأضاف: "لقد منحنا فترة إعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لـ4 ملايين أسرة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وتابع أنه تم تخصيص أموال لصندوق البطالة، و8 مليارات دولار لأقساط منخفضة التكلفة لمدة عامين بمعدل 12%، والتي ستمنح للشركات