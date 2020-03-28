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روحاني يصدر إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عن حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، ففي جلسة عقدت صباح اليوم السبت للجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، أعلن روحاني عن تخصيص 20% من ميزانية العام الايراني الجديد (الذي بدأ يوم 20 فبراير الماضي)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا، أي 100 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 11 ألفا و460 تومان )، متابعا أن هذا الأمر ربما يثير دهشة الآخرين، فكيف يستطيع بلد يخضع للحظر أن يفعل هذا الشيء.
وأضاف: "لقد منحنا فترة إعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لـ4 ملايين أسرة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. وتابع أنه تم تخصيص أموال لصندوق البطالة، و8 مليارات دولار لأقساط منخفضة التكلفة لمدة عامين بمعدل 12%، والتي ستمنح للشركات
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
فيروس- كورونا (8)

وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
كورونا 7

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
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كورونا

إيران تكشف عن إنتاج أول جهاز متنقل لفحص «كورونا»

ذكرت تقارير إخبارية أنه تمت إزاحة الستار عن أول جهاز متنقل لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في إيران، اليوم السبت، وذلك بحضور قائد منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج) العميد غلام رضا سليماني، ووفقا لوكالة "فارس" ، فإن هذا الجهاز يعمل بطاقة 200 عينة مخبرية، حيث توفرت الإمكانية في إيران، ولأول مرة، لإجراء تحليل مخبري بمرحلتين خلال فترة 3 ساعات وبشكل سريع، مضيفة أن هذا النظام نال تأييد معهد باستور، وجرى تصميم المركبة الناقلة لهذا النظام خلال الأسبوعين الماضيين.
روحان

وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 2234 حالة

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بوباء "كورونا" وصل إلى 2234، وظهرت تناقضات المسؤولين في الدولة بشكل واضح، ففي الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاؤله في مواجهة هذا الفيروس الذي أضحى وباء منتشرا في أكثر من 180 دولة حول العالم، وسجل حوالي 30 ألف إصابة في إيران، إذ قال اليوم: "سنسيطر بعد أسبوعين على الوباء" بحسب وكالة أنباء فارس، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن البلاد لم تصل بعد إلى الذروة، وأن المزيد من الإصابات ستسجل في الأيام المقبلة.
ايران وكورونا

143 حالة وفاة جديدة فى إيران بسبب كورونا

سجلت إيران 143 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2077 حالة بسبب فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة للفيروس المستجد، بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي. وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".
ايران وكورونا

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
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