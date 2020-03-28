موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

كورونا يوقف التنقل

كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

من ناحية أخرى، كشف مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي فيكتور مالييف، اليوم، عن السبب الرئيس لزيادة سرعة انتشار الفيروس في روسيا. وقال مالييف: "معظم حالات فيروس كورونا المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنين القادمين من الخارج، وما عزز سرعة الانتشار عدم التقيد بالإجراءات