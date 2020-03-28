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موسكو تعتزم تقييد حركة النقل والانتقال بين المدن

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
كورونا يوقف التنقل
كورونا يوقف التنقل
كشف مصدر مقرب من الحكومة الروسية، اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال إيقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري، وذلك بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
من ناحية أخرى، كشف مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي فيكتور مالييف، اليوم، عن السبب الرئيس لزيادة سرعة انتشار الفيروس في روسيا. وقال مالييف: "معظم حالات فيروس كورونا المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنين القادمين من الخارج، وما عزز سرعة الانتشار عدم التقيد بالإجراءات
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
فيروس- كورونا (8)

وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
كورونا 7

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
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فيروس- كورونا (8)

روسيا تعلن عن تطوير 7 نماذج للقاحات «كورونا»

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية، اليوم السبت، أنها طورت 7 نماذج أولية للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية إلى فيرونيكا سكافوريتسوفا مديرة الوكالة، قولها: "حتى اليوم طورت الوكالة الطبية البيولوجية الروسية 7 نماذج للقاحات مُهندسة جينيً تم جمعها من بروتينات مدمجة كل منها يحتوي على محددات مستضدية أي أجزاء تتفاعل مع الفيروس"، مضيفة: "المهمة الحالية هي اختيار نموذج اللقاح الأكثر فعالية من النماذج السبعة".
فيروس-كورونا (2)

روسيا: أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بسبب كورونا

أعلنت السلطات الروسية، أن أكثر من 145 ألف شخص في البلاد لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية بشبهة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: الأوضاع مع «كورونا» ستتغير للأفضل قريبًا

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الوضع حول تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد سيتغير نحو الأفضل، وذلك مسألة وقت لا أكثر، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية. وقال بوتين، أثناء اجتماع عقده اليوم الخميس مع ممثلين عن قطاع الأعمال، إن تفشى كورونا في البلاد يشكل إحدى مشكلتين جوهريتين يواجههما الآن الاقتصاد الروسي. وتابع مخاطبا رجال الأعمال الروس: "تتابعون ما يجري في بلدنا وخارجها، لدينا مشكلتان، هما الانهيار الفعلى في سوق النفط وانتشار هذا الفيروس".
فيروس- كورونا (8)

موسكو تغلق كل المتاجر لمحاربة وباء كورونا

أعلنت بلدية موسكو اليوم الخميس، إغلاق كل المتاجر اعتبارًا من 28 مارس باستثناء محلات الأغذية، وقررت روسيا، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من غد الجمعة، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى البلاد. وأعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات سفيتلانا بيترينكو، تشكيل فريق عمل معنى بالكشف عن المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت حول الوضع المتعلق بفيروس كورونا، ونقلت "سبوتنيك" عن بيترينكو: "بموجب قرار رئيس لجنة التحقيقات الكسندر باستريكين، شكلت اللجنة فريق عمل لمنع انتشار الأخبار الكاذبة حول الإصابات فى روسيا".
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