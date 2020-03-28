ارتفاع الوفيات بوباء «كورونا» في العراق إلى 42 حالة

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 42 حالة، قائلة إن مختبراتها سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك يبلغ مجموع الإصابات في البلاد 506 حالات، تم 131 شخصا منهم. ومن جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد حتى 11 أبريل المقبل، استنادا لقرارات مجلس الوزراء، من أجل حماية الصحة العامة في العراق ولدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير سلطة الطيران دريد يحيى جاسم، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم، إن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء: رحلات الطوارئ، الإخلاء الطبي، الدبلوماسية، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر، رحلات الشحن الجوي، والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك