البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".

وسبق أن زار البابا تواضروس في مايو 2013، الفنان جورج سيدهم في منزله في منطق حدائق القبة بالقاهرة وحمل إليه "بوكية ورد"، كما سبق وزاره البابا الراحل شنودة الثالث.وتوفي جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب