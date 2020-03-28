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البابا تواضروس ينعى جورج سيدهم: فقيد مصر والفن

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م
البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية
البابا تواضروس الثاني - صورة أرشيفية
نعى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الفنان جورج سيدهم الذي توفي، أمس الجمعة، ووصف البابا، الفنان الراحل، في بيان نعيه، اليوم السبت، بأنه فقيد مصر والفن، قائلا: "رحل بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي، وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه".
وسبق أن زار البابا تواضروس في مايو 2013، الفنان جورج سيدهم في منزله في منطق حدائق القبة بالقاهرة وحمل إليه "بوكية ورد"، كما سبق وزاره البابا الراحل شنودة الثالث.وتوفي جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب
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الكورونا والسينما: تغيير قواعد «جولدن جلوب 2021»

احتفى عام 2020، بحفل أوسكار غير مسبوق، فلمعت فيه بعض من الأفلام الرائعة، كما أن جوائز الجولدن جلوب، كانت من نصيب عدد من النجوم اللامعين، فحصل خواكين فينيكس على جائزة الجولدن جلوب، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم"الجوكر"، وعند ذكر الأفلام التي حصلت على جوائز عالمية، لا نستطيع أن ننسى الفيلم الكوري الجنوبي "Parasite"، الذي كان له نصيب الأسد من الجوائز، حيث حصل أيضا على الجولدن جلوب، لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ومع الكورونا توجد تغييرات متعددة بنظام الجائزة، وذلك نقلا عن موقع "Variety".
اشرف-ذكي-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (9)

نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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اشرف-ذكي-عزاء-الراحل-سعيد-عبد-الغني‎ (9)

نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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