تعقيم الأزهر والكاتدرائية: القوات المسلحة تواصل مكافحة كورونا

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٦ م

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية للقيام بأعمال التعقيم والتطهير الوقائي لكل من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من خلال عربات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لتلك الأماكن ذات القدسية الدينية،