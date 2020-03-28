«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".

وبحسب بيانات دوجاريك، أمس الجمعة، تراجعت الحركة داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتقتصر على 140 شخصا في اليوم الواحد، بعدما كان عدد الموجودين في المقر يصل إلى 11 ألف شخص مطلع الشهر. وفي مركز فيينا الدولي، الذي يضم مقرا للأمم المتحدة، يعمل 97% من الموظفين الآن من المنزل، كما يعمل 99% من موظفي اللجنة