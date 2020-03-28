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«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".
وبحسب بيانات دوجاريك، أمس الجمعة، تراجعت الحركة داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتقتصر على 140 شخصا في اليوم الواحد، بعدما كان عدد الموجودين في المقر يصل إلى 11 ألف شخص مطلع الشهر. وفي مركز فيينا الدولي، الذي يضم مقرا للأمم المتحدة، يعمل 97% من الموظفين الآن من المنزل، كما يعمل 99% من موظفي اللجنة
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
فيروس- كورونا (8)

وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
كورونا 7

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
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جوتيريش

الأمم المتحدة تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة كورونا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة وباء كورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عديد من الدول خططا لمواجهة فيروس كورونا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وبينما فشلت الولايات المتحدة في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس، أعلنت الإمارات عن حزمة قيمتها 14 مليار درهم لدعم الاقتصاد، كما أعلنت مصر عن خطة بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة باللغة العربية على تويتر: "الأمم المتحدة تطلق منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات بشأن مرض كوفيد_19، تغطية يومية".
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الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
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