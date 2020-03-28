سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
ومددت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ وحظر التجول الصارم لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 من أبريل المقبل. وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، أن وفيات كورونا في البلاد زادت 832 حالة في أثناء الليل لتصل إلى 5 آلاف و690 حالة، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في
اقرأ المزيد
أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
فيروس- كورونا (8)

وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
الامم المتحدة

«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (7)

وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]