إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.

ومددت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ وحظر التجول الصارم لمدة أسبوعين آخرين حتى 11 من أبريل المقبل. وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، أن وفيات كورونا في البلاد زادت 832 حالة في أثناء الليل لتصل إلى 5 آلاف و690 حالة، وذلك في أعلى معدل يومي لحالات الوفاة. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في