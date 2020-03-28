الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٣ م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.

وهؤلاء من تم إجلاءهم ليسوا أول مرضى فرنسيين يتم إرسالهم لمناطق أخرى للعلاج. ووجه الرئيس الإقليمي لمنطقة جراند إيست جون روتنر، الشكر يوم الأحد الماضي، لسويسرا ولوكسمبورج والولايات الألمانية راينلاند-بفالتس وزارلاند وبادن-فورتمبرج لقبول مرضى. وفي داخل فرنسا، تم استخدام الطائرات العسكرية والسفن الحربية