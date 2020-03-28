مصرع اثنين وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم على طريق النهضة بالعامرية بغرب محافظة الإسكندرية، نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية "تروسيكل"، مما تسبب فى تعطل ووقف الحركة المرورية، وتكدس مروري كبير على الطريق، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بتفاصيل الحادث، والتي دفعت بقواتها وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفيين لمشرحة كوم الدكة لبدء استخراج تصاريح الدفن، وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وتصادم كبير بطريق النهضة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، مما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم وضباط