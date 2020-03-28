جريمة

مصرع اثنين وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣١ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم على طريق النهضة بالعامرية بغرب محافظة الإسكندرية، نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية "تروسيكل"، مما تسبب فى تعطل ووقف الحركة المرورية، وتكدس مروري كبير على الطريق، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بتفاصيل الحادث، والتي دفعت بقواتها وسيارات الحماية المدنية والإسعاف لنقل المتوفيين لمشرحة كوم الدكة لبدء استخراج تصاريح الدفن، وتم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري وتصادم كبير بطريق النهضة بدائرة قسم شرطة العامرية أول، مما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات. وانتقلت القيادات الأمنية وضباط مباحث القسم وضباط
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تهريب-مستلزمات-طبية (2)

مباحث التموين تضبط 117 ألف قطعة مستلزمات طبية

جهود متواصلة تبذلها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لحماة المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داهمت قوات الشرطة مصنعا لإنتاج المستلزمات الطبية غير مرخص بدائرة قسم شرطة أول العامرية محافظة الإسكندرية، وضبط مالكه بحوزته لحيازته 7310 قطع مستلزمات طبية: "كمامة، فرش طبي" مجهولة المصدر.
منظفات-الغسالة

أطنان مجهولة المصدر.. ضبط منظفات مغشوشة ولحوم فاسدة

حملة تفتيشية مكبرة شنها ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، استهدفت دائرة قسم شرطة باب الشعرية؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع والتصدي لمحتكري السلع الأساسية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم.
أجهزة-رادار-لرصد-المخالفات

«رادارت المرور» تلتقط 282 مخالفة في 24 ساعة

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن الخطة الموضوعة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، إذ أسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 1995 مخالفة مرورية متنوعة.
جثة-فى-شقة

«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
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مخدر-الحشيش (2)

ضبط سيدة بحوزتها 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش بالإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة قوية لتجار المخدرات، حيث تم ضبط سيدة وشريكها عاطل بتهمة الاشتراك في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، حيث تم ضبط المتهمين بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و50 طربة حشيش وسلاح ناري، بقصد الاتجار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات، بورود معلومات سرية بقيام سيدة وعاطل بالاتجار في المخدرات، واعتزام توزيع كمية كبيرة على عملائهما، وتبين أن المتهم العاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا.
جثة

تعرف على تفاصيل مقتل طالبة بمسكنها في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل العثور على جثة طالبة في العقد الثاني من عمرها، داخل شقتها بمفردها، وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين إنها بدافع السرقة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول الرمل بورود بلاغ من سيدة بالعثور على جثة ابنتها "طالبة، 13 عاما، مصابة بجروح متعددة، وسرقة (مبلغ مالي، هاتف محمول، خاتم وقرط ذهب خاصين بابنتها، تلفاز، بوتاجاز، إسطوانة غاز).
وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
حبس-كلابشات

مهندس يدعى مهاجمة 3 ملثمين لمنزله وسرقة 250 ألف جنيه

لجأ مهندس على المعاش لحيلة غريبة للتخلص من ديونه التي تراكمت بكثرة فأصاب نفسه بجروح مختلفة باستخدام سلاح أبيض مدعيا قيام 3 أشخاص بمهاجمته والتعدي عليه بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى أنه اختلق واقعة سرقة، موضحا أنه تعرض لسرقة نحو ربع مليون جنيه، وذلك بحضور زوجته والتي أقرت بذلك خلال التحقيقات وتطوير المناقشة معها. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مهندس بالمعاش، مقيم بدائرة القسم، بتعرضه لاعتداء السرقة بمنزله.
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