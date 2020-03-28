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إغلاق جميع الشواطئ بسبب فيروس «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م
شواطئ - صورة أرشيفية
شواطئ - صورة أرشيفية
وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.كما وجه، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح
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شاطئ-الدخيلة-بالإسكندرية (3)

«شواطئ الإسكندرية خالية».. وفسخ العقد مصير المخالفين

قال اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الإدارة قامت بعمل حملات على الشواطئ لتنفيذ قرار اللواء محمد الشريف بغلقها نهائيا بعد التجمعات التي شهدتها الشواطئ أمس، مشيرا إلى أنه تم الدفع بحملات لتجول 61 شاطئًا بداية من أبو قير بشرق المحافظة إلى شاطئ أبو تلات بغرب المدينة، مؤكدا التزام جميع مستأجري الشواطئ بقرارات الغلق نهائيا وعدم السماح بدخول المواطنين للبحر، لافتًا أن فسخ التعاقد مصير المخالفين، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بدخول المزاد مرة أخرى وتأجير الشواطئ مجددا.
مصطفى-مدبولي

أهم احتياجاتنا اليوم.. توجيهات حكومية بالتركيز على شراء أجهزة التنفس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وإن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين، مؤكدا ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة، حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، موجها بالتركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.
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بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
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