إغلاق جميع الشواطئ بسبب فيروس «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٣٦ م

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.كما وجه، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.

كما وجه، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديرى الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن، للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى ستستمر لمدة أسبوعين حفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.