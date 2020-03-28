الصحة تقدم الدعم النفسي للمواطنين لتجنب آثار كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بدء تقديم الدعم النفسي للمجتمع المصري خلال تلك الفترة التي يتم فيها اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية، ومنها حظر التجول وغيره من الإجراءات لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك لتجنب أية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة، قائلة إن الدعم سيقدم لـ3 فئات وهم: حالات الإصابة بفيروس، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة. وبدأت الفرق بتقديم الدعم النفسي من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة (جيش مصر الأبيض).

وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لشئون مقدمي الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وكذلك التواصل المباشر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسي، وأيضًا مجموعة من الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالأمانة العامة للصحة النفسية علاج الادمان. وقالت