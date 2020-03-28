وزير النقل: الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة

تحرير:محمد مجلي ٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٤ م

الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات - صورة أرشيفية

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، وإن وزارة النقل تنسق باستمرار مع كافة الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادارات والواردات، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل مرور شاحنات البضائع على الطرق السريعة الصحراوي والزراعي والدولي الساحلي على مدار اليوم، مشيرا إلى أن هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية حيث تقوم شركتي الجسر العربي والقاهرة للعبارات بدور هام في هذا المجال، خلال تفقده حرمة العمل داخل ميناء الإسكندرية.

وأكد الوزير، على استمرار تطبيق الإجراءات التدابير والاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في كافة الموانئ وعدم السماح بدخول السفن والتراكي على أرصفة الموانئ، إلا بعد إنهاء كافة الفحوصات والكشف الطبى على أطقم السفن بالتنسيق مع الطبيب المتواجد على كل سفينة، والتأكد من خلوهم