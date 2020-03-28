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تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.

ويأتي ذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف المجتمعي، وفي إطار الدور التكافلي للمجتمع.

وكان جمعة، قد أعلن عن تخصيص أموال بعثة الحج المقبلة التي تخرج على نفقة الوزارة لصالح مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك نحو 56 مليون جنيه لدعم المرضى والمتضررين من الإجراء الاستثنائي والمؤقت لمكافحة انتشار الفيروس.

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الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين خالفا تعليمات غلق المساجد

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وزير الأوقاف: الإخوان تهدد العالم بالدعوة لنشر «كورونا» بين الأبرياء

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن جماعة الإخوان الإرهابية اختل توازنها العقلي ، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، داعيا العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، حيث تبنت عناصرها المجرمة الدعوة لنشر فيروس "كورونا" بين الأبرياء. وشدد وزير الأوقاف في تصريح اليوم، على أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام وانعدام للحس الإنساني، بعد تبنت عناصرها الضالة دعوة المصابين بفيروس كورونا إلى نشره بين أبناء المجتمع الأبرياء.
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