تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.