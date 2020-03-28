تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا
٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
ويأتي ذلك في ضوء رسالة وزارة الأوقاف المجتمعي، وفي إطار الدور التكافلي للمجتمع.
وكان جمعة، قد أعلن عن تخصيص أموال بعثة الحج المقبلة التي تخرج على نفقة الوزارة لصالح مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك نحو 56 مليون جنيه لدعم المرضى والمتضررين من الإجراء الاستثنائي والمؤقت لمكافحة انتشار الفيروس.