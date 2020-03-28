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وزير بريطاني في الحجر الصحي: يعاني أعراض «كورونا»

٢٨ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن وزير الدولة لشؤون اسكتلندا أليستر جاك، اليوم السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، قائلا إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض فيروس كورونا المتسجد (كوفيد - 19). وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعلن، أمس الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، منوها إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد بعد أن فرض عليه حجر صحي. وكذلك اعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن لديه أن أعراض متوسطة من مرض كورونا وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.
وفي وقت سابق، أعلن الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، أنه مصاب هو الآخر بالفيروس، ويمضي الأمير تشارلز فترة العزل الذاتي التي تبلغ مدة أسبوعين هو وزوجته في مقر إقامتهما في بيركهول في اسكتلندا. وبحسب البيان الملكي فقد أجرى الأمير الفحوصات المتعلقة بالإصابة بالفيروس في مقاطعة أبردينشير شمالي اسكتلندا،
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أنجيلا-ميركل

ألمانيا عن «لقاح كورونا والطبيب التونسي»: معلومات خاطئة

ردت وزارة الخارجية الألمانية على منشور متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، بشأن حديث المستشارة أنجيلا ميركل عن لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره طبيب تونسي. وكتبت الوزارة عبر حساب المركز الألماني للإعلام التابع لها على "تويتر"، ليل الجمعة، إن هذه المعلومات "خاطئة"، مضيفة أن التصريح المنسوب لميركل ما هو إلا ترجمة غير صحيحة لمقاطع فيديو تتحدث فيها، موضحة أن المستشارة الألمانية كانت تتحدث في التسجيل المصور عن محادثاتها مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية الاتحادية، حول مكافحة فيروس كورونا، خاصة من خلال تقييد اللقاءات الاجتماعية.
ماكرون

الجيش الفرنسي ينقل مصابين بـ«كورونا» إلى ألمانيا

ذكرت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية العامة، أنه جرى وضع أول مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على متن مروحية طراز كايمان في مدينة ميتز بشرق البلاد، متجهة إلى ألمانيا. وسبق أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن عملية عسكرية في مختلف أنحاء البلاد لمساعدة المستشفيات والأجهزة الحكومية للتعامل مع الجائحة. وسجلت فرنسا 32 ألفا و964 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 1995 وفاة في مستشفيات البلاد فقط، بينما الوفيات في منطقة جراند إيست فإنها أعلى بشكل عاما بأكثر من 37% في الأوقات العادية.
كورونا 7

إسبانيا تستدعي الجيش للمساعدة في نقل وفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية في الصحيفة الرسمية للبلاد، اليوم السبت، استدعاء الجيش لتقديم العون في نقل جثث وفيات عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، موضحة أنه سيتم الاستعانة بالقوات المسلحة في عمليات الدفن نظرا للعدد الكبير من الوفيات، ولنقص مراكز دفن الموتى بسبب حالة الطوارئ، وتأتي هذه الخطوة من جانب إسبانيا في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها إيطاليا، وهما الدولتان الأكثر تضررا من جائحة كورونا في أوروبا. وكانت السلطات الإسبانية استخدمت مؤخرا صالة التزلج على الجليد في مدريد كمخزن للجثث وذلك نظرا للأعداد الكبيرة للوفيات.
الامم المتحدة

«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".
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جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

إصابة جونسون بكورونا تهز الثقة في استخدام الكحول

لم يمر سوى ما يقرب من 14 يوما على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الصادمة بشأن تفشي كورونا، ليخرج اليوم الجمعة، مفاجئا العالم بإصابته بالفيروس، ويبدأ الجميع استعادة عبارته المرعبة التي ألقاها على شعبه قائلا: "استعدوا لفراق أحبائكم".. لكن لم يتوقف الأمر عند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعبارة جونسون، بل بدأ البعض في عمل قائمة لزعماء العالم وكبار المسؤولين ممن أصابهم المرض، مثل الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني والأمير ألبرا الثاني أمير موناكو، والوزراء الذين أصابهم الفيروس أيضا في أكثر من دولة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: «أعراض فيروس كورونا لدي خفيفة وسأعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتي».
بوريس جونسون

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية.
أنفلونزا-الكلاب

بريطانيا تدرب الكلاب للكشف عن الإصابة بكورونا

تحاول مؤسسة "ميديكل ديتكشن دوجز" الخيرية البريطانية بالتعاون مع علماء مختصين، تدريب كلاب على الكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأشخاص. وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة كلير جيست: "الكلاب لها تجربة في تحديد المصابين بأمراض السرطان والباركنسون والالتهابات البكتيرية، ويمكنها اكتشاف كوفيد-19، ونحن نبحث الآن في طريقة آمنة يمكننا من خلالها التقاط رائحة الفيروس من المرضى وتقديمها للكلاب"، مضيفة: "الهدف من ذلك هو أن تكون الكلاب قادرة على فحص الأشخاص بما فيهم الذين ليس لديهم أعراض وإخبارنا ما إذا كانوا بحاجة إلى الخضوع للفحوص اللازمة".
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